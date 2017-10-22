محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية صباح الأحمد التعاونية سلطان العتيبي أنه جرى تسلم السوق المركزي في القطاع B ضمن سلسلة افتتاحات الفروع التي نقوم بها إضافة إلى افتتاح فرع لوازم العائلة بجوار السوق المركزي A وفرع الجمعية B3 نظرا لموقعه المتميز على محور الخدمات في المدينة بحيث يقدم الخدمات للقطاعات المحيطة، والتي تشمل (B/C/E).

وأضاف أن مجلس الإدارة بصدد الانتهاء من إعداد جدول زمني لافتتاح الأفرع والخدمات في جميع القطاعات بما يتناسب مع الكثافة السكانية لكل قطاع ومنطقة، وتلبية احتياجات الأهالي والقاطنين فيها، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء الخاص باستعجال افتتاح الأسواق والفروع في مدينة صباح الأحمد.

وذكر أن الجمعية ستقوم 29 الجاري بإطلاق مهرجان أكتوبر لتحطيم الأسعار وسيشتمل على اكثر من 200 سلعة أساسية واستهلاكية من أجود الاصناف، ولمدة 5 أيام، موضحا أننا شددنا على ضرورة توافر المنتجات خلال أيام المهرجان وعدم انقطاعها.

وأضاف العتيبي أن المهرجان لعموم المستهلكين وقد جرى تنظيمه خلال هذه الفترة لتزامنها مع الرواتب، حيث بإمكان المتسوق شراء ما يرغب من كميات وتخزينها للأيام المقبلة بأسعار معقولة ومنخفضة عن أسعارها التي يتم بيعها بها خلال الايام الأخرى، مؤكدا اننا حريصون على تقديم الافضل دائما في الخدمات والاسعار لزبائننا ومساهمينا الكرام.

وفيما يتعلق بالشكوى المقدمة مما يسمى باللجنة التطوعية رد العتيبي بأن هناك لجنة مشكلة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتحقق من جدية الشكوى أو كيديتها، متسائلا أين كان أعضاء اللجنة التي وصفها بالوهمية عن الجمعية العمومية قبل شهرين، وكان في متناولهم التصويت بالرفض على التقريرين المالي والإداري، وكشف الشبهات الخطرة التي يفترونها أمام أعضاء الجمعية العمومية، مشددا على أن قرارات الجمعية العمومية اتخذت بالإجماع ولم يكن هناك أي اعتراض.

واختتم بأن مجلس الإدارة منفتح على جميع الآراء والاقتراحات ويسعى دائما لجعل جمعية صباح الأحمد منافسا قويا للجمعيات والأسواق الأخرى ومصدرا رئيسا للحصول على المنتجات المميزة وذات الجودة العالية، متقدما بالشكر لوزير البلدية محمد الجبري، ونائب مدير عام البلدية م.فهد العتيبي والنائب محمد الحويلة على تفاعلهم مع قضايا مدينة صباح الأحمد السكنية ووقوفهم دائما إلى جانب احتياجات القاطنين فيها.