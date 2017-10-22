ينظم بنك الكويت الوطني سباقه السنوي الثالث والعشرين للمشي تحت شعار «نحن أقوى مع كل خطوة» يوم السبت 9 ديسمبر المقبل. وسيبدأ التسجيل في السباق إلكترونيا غدا الأحد 22 أكتوبر الجاري عبر الموقع NBKWalkathon.com.

وبإمكان الراغبين في المشاركة تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع لتأكيد مشاركتهم، على أن يكون الموعد المقرر لتسلم أرقامهم المخصصة للسباق يوم الخميس 23 نوفمبر 2017 في مقر التسجيل على شارع الخليج العربي بالقرب من المركز العلمي.

كما يلتزم كل متسابق بارتداء رقم السباق الذي تسلمه عند التسجيل، ويتميز الرقم باحتوائه على شريحة ذكية ليتسنى لكل متسابق تتبع عدد خطواته، والتعرف على مركزه خلال السباق الذي سيكون تحت إشراف حكام معتمدين من الاتحاد الكويتي لألعاب القوى للهواة.

وفي تعليقه، قال المدير التنفيذي لإدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني عبدالمحسن الرشيد إن سباق الوطني يحتفل هذا العام بمرور ثلاثة وعشرين عاما على انطلاقه كأول وأكبر حدث رياضي تنتظره الكويت، مؤكدا أن الجميع مدعو للمشاركة في هذا الحدث الرياضي في 9 ديسمبر للمشي من أجل صحة وحياة أفضل.

وأضاف الرشيد أن بنك الكويت الوطني يحرص على أن يكون حضوره قويا وحيويا في مختلف المبادرات الاجتماعية، انطلاقا من التزامه الاجتماعي وثقافته الهادفة لأن يكون شريكا فعالا في بناء المجتمع الذي ينتمي اليه.

ويتميز سباق الوطني للمشي بأنه يجمع الكبار والشباب والاطفال من أجل هدف واحد ورسالة هادفة إلى خدمة المجتمع، كما يكتسب هذا المهرجان الرياضي عاما بعد آخر طابعا جديدا منتقلا إلى مفهوم أكبر من دعم الرياضة إلى أهداف انسانية واجتماعية وصحية يسعى إلى نشرها وتحقيقها.

ويقدم السباق هذا العام فرصة لجميع المشاركين للدخول في السحب الختامي والفوز بإحدى سيارتي رينو الجديدتين مقدمة من مجموعة البابطين، إضافة إلى مكافأة المتسابقين العشرة الأوائل من كل فئة مشاركة من النساء والرجال.

كما يتضمن الحفل الختامي للسباق العديد من الفعاليات والنشاطات والمسابقات التي تحمل الكثير من الهدايا والجوائز للمشاركين. وقد خصص بنك الكويت الوطني للأطفال على هامش السباق مجموعة من النشاطات والالعاب الرياضية والتنافسية.

وتبلغ مسافة السباق 11 كلم، حيث ستكون نقطة انطلاق السباق للنساء والرجال لجميع الفئات العمرية من الجزيرة الخضراء والانتهاء في حديقة شاطئ الشويخ على شارع الخليج العربي بجانب مبنى الـ KPC ذهابا باتجاه واحد فقط. ويفتح السباق مجال المشاركة من عمر 12 عاما وما فوق.

وفي خطوة غير مسبوقة، خصص بنك الكويت الوطني هذا العام فئة جديدة للمتسابقين ممن تجاوزوا 60 من عمرهم وذلك بعد الإقبال الكبير الذي يشهده السباق سنويا من هذه الفئة.

ويأتي سباق الوطني للمشي في إطار المبادرات الاجتماعية التي دأب البنك الوطني على تنظيمها سنويا تأكيدا على نهجه الثابت في تنمية المجتمع. وتشمل مبادرات الوطني مختلف الفعاليات الاجتماعية والانسانية والخيرية والتعليمية والرياضية والبيئية التي تسعى إلى خدمة المجتمع والمساهمة في تنميته على نحو أفضل.