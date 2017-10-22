بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لتأسيس شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية عام 1961، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة مطلق يوسف الزايد، عن فخره واعتزازه بتاريخ الشركة في مراحل تطوير المصانع والمخابز واستقطاب الكوادر البشرية، مثمنا دور العملاء والمستهلكين في تعزيز تواجدها وإرساء قواعد نجاحها، باعتبارهم شركاء فاعلين في مواصلة مسيرتها المتميزة، حتى أصبحت اليوم من أهم الشركات الرائدة في مجال الصناعات الغذائية في الكويت والشرق الأوسط.

واضاف الزايد قائلا: «عام جديد يضاف إلى سجل شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية الحافل بالإنجازات المتتالية التي مكنتها من تحقيق الأمن الغذائي للكويت عبر تقديم مختلف الاحتياجات الغذائية من خلال منتجات عالية الجودة كسبت ثقة ورضا العملاء والمستهلكين، لتصبح علامتها التجارية من أهم العلامات الراسخة في الأذهان على مر الأجيال».

وفيما يخص تحقيق الشركة لأهدافها، فقد أوضح الزايد أن الشركة تصل اليوم إلى محطتها السادسة والخمسين وقد حققت أهدافها بنجاح، وأضحت إحدى أهم قواعد الإنتاج الغذائي في الكويت.

فقد حصدت خلال تاريخها العريق العديد من الشهادات منها على سبيل المثال: شهادة 22000 FSSC وشهادة الأيزو:200522000 لصحة وسلامة الغذاء.

لتكون مثالا يحتذى بها في توفير غذاء آمن في جميع مراحل التصنيع - بدءا بالمواد الأولية ووصولا إلى المنتج في شكله النهائي.

مؤكدا أن شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية لا تدخر جهدا لتقديم أجود المنتجات وفق أعلى المعايير المهنية. وتعدكم بالمزيد من النجاحات في المستقبل.