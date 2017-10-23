ندى أبونصر

أعلنت شركة الحميضي المحدودة، الشركة التي تدير العلامة التجارية «إيكيا» في الكويت، عن افتتاح أول

IKEA Pop-Up في الكويت، وذلك ابتداء من 19 أكتوبر الجاري. وتعتبر فكرة IKEA Pop-Up نهجا جديدا ومؤقتا تتبعه شركة الحميضي المحدودة، وتتطلع من خلاله إلى جعل ايكيا أكثر قربا من الناس في الكويت. وقد تم افتتاح

Ikea Pop up في المركز التجاري مول 360 أمام كل من يرغب في التعرف على تجربة ايكيا بطريقة فريدة وممتعة وذلك طوال الفترة الممتدة من 19 أكتوبر حتى 2 ديسمبر المقبل.

وفي هذا الخصوص، قال مدير معرض ايكيا الكويت أحمد الحميضي: «مع هذا النهج، نريد أن تكون ايكيا موجودة حيث يتواجد أكبر عدد ممكن من الناس. ونريد أن نكون في مراكز تسوق جديدة يقصدها معظم الناس بشكل يومي».

«نحن سعداء حقا لإحضار علامة ايكيا التجارية إلى مول 360، حيث ستتاح الفرصة للاطلاع على تجربة ايكيا بطريقة جديدة ومميزة أمام كل عشاق ايكيا، وكذلك أمام من لا يعرف ايكيا بشكل جيد. وقد حرصنا على أن يكون IKEA Pop-Up صورة شاملة عن كل ما يحتويه كتالوج ايكيا 2018 الجديد من منتجات مميزة ورائعة».

واضاف الحميضي قائلا: «نحن متحمسون جدا لأنها المرة الأولى التي نوفر فيها لعملائنا إمكانية شراء أي شيء من منتجات ايكيا من موقعنا الإلكتروني داخل IKEA Pop-Up.

زوارنا يستطيعون استخدام الأجهزة اللوحية المتوافرة داخل IKEA Pop-Up لتصفح موقعنا الإلكتروني. ثم- وبمساعدة من موظفينا- يستطيعون اختيار أي منتج يريدونه من منتجات ايكيا من موقعنا. وبعد الدفع نحن سنهتم بموضوع توصيل المنتجات التي يختارونها إلى منازلهم.

وكذلك سنهتم بتوفير خدمة التركيب عند الحاجة. هذه الخدمة جديدة وخاصة ومتوافرة فقط داخل IKEA Pop-Up في مول 360». «وهي كذلك بمنزلة خطوة أولى لتزويد جميع المستهلكين في الكويت بخدمة التسوق الإلكتروني الكاملة في المستقبل القريب».

«نحن نريد أن نفاجئ زوارنا وأن نشركهم بشيء جديد ومختلف كليا يميزنا عن الشركات المنافسة، مثل إتاحة الفرصة أمامهم لتجربة التجول في أقسام معرض ايكيا عبر تقنية 360 درجة الرقمية، وتجربة تقنية الواقع الافتراضي لتصميم وتأثيث غرفة المعيشة الخاصة بهم باستخدام الأفكار والحلول التي توفرها لهم ايكيا والتي تناسب أذواقهم وأسلوب حياتهم».

وختم الحميضي قائلا: «نأمل أن يحب الجميع

IKEA Pop-Up ويأتون لزيارتنا أكثر من مرة».

IKEA Pop-Up في مول 360 سيبقى مفتوحا حتى 2 ديسمبر المقبل أمام الزوار ليستمتعوا بعلامة ايكيا التجارية والاستفادة من خدمة التسوق الإلكتروني المتوافرة خصوصا لهذه المناسبة.