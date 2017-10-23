أعلن فندق سيمفوني ستايل الكويت، التابع لمجموعة فنادق كورفس في الكويت، عن تعيين ماجد حنا مؤخرا في منصب مدير إدارة المبيعات والتسويق.



ويمتلك حنا خبرة تزيد على 16 عاما في إدارة المبيعات والعمليات التجارية الخاصة بقطاع الضيافة والفنادق، بدأت عند انضمامه لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال في الكويت، حيث شغل منصب مساعد مدير التسويق والمبيعات في فندقي كراون بلازا وهوليداي إن، كما عمل مديرا إداريا لدى شركة AAA للإسكان والشقق الفندقية بين عامي 2006 و2008، ثم تولى منصب مدير المبيعات والعمليات في فندق هوليداي إن في الكويت في العام 2008 قبل أن ينضم إلى فندق سيمفوني ستايل الكويت.



ويتميز ماجد حنا بشخصية إدارية متميزة وشبكة واسعة من الاتصالات وروح الرغبة في استكشاف فرص جديدة تعزز من إمكانيات النمو في قطاع الضيافة، كما سيعمل مع فريق المبيعات والتسويق في الفندق ذي الكفاءة والخبرة الطويلة في السوق الكويتي على تحقيق خطط واستراتيجيات الفندق وتعزيز مكانته في السوق الكويتي والعالمي.