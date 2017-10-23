أعلن مول 360 - وجهة التسوق الرائدة التابعة لشركة التمدين لمراكز التسوق، عن توقيع عقد استثماري مع العلامة التجارية التركية الرائدة Mechka، لتكون الوجهة الجديدة لعشاق الموضة والأزياء الراقية في مول 360.

وتأتي تشكيلة الأزياء النسائية الجاهزة التي تقدمها Mechka بأسلوب ومفاهيم عصرية ذات روح شبابية، وتتنوع تصاميمها المقدمة لتلبي مختلف الاحتياجات من من ملابس المناسبات والسهرات، والأزياء الرسمية، بالإضافة إلى الملابس اليومية. كما تتميز تصاميم هذه العلامة التجارية بالأناقة، والدقة المتناهية من حيث الجودة في الأقمشة المستخدمة.

يتبع مول 360 نهجا مدروسا للتوسع وجذب المزيد من العلامات التجارية المميزة التي ستضيف لزوار المول تجربة تسوق غير مسبقة، حيث انه يضم مزيجا مثاليا من العلامات التجارية في عالم الأزياء لتلائم جميع الأذواق والأعمار، فضلا عن تشكيلة مميزة من المطاعم والمقاهي بالإضافة إلى خيارات متعددة وممتعة من مرافق الترفيه العائلي.