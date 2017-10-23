لدى معظم الناس الدافع الشخصي للنجاح وتحقيق نتائج عظيمة لأنفسهم. ومع ذلك، فإننا لا نعمل بمفردنا، فيجب على الجميع ان يكون لديهم قدر من المسؤولية لضمان نجاح فريق العمل الخاص به.

وهذا يعني أن أعضاء الفريق بحاجة إلى أن يكونوا مسؤولين عن عملهم الشخصي وعن الإنتاج الجماعي للفريق.

إذا كان لديهم شعور بالانتماء تجاه نتائج الفريق، فذلك سيضمن ان الجميع لديهم الدافع للعمل معا بشكل جيد، وتقديم الدعم للآخرين، والسعي لتحقيق أفضل النتائج.

في هذا البرنامج الشيق والتفاعلي، تقوم چوانا ثاميجر بإلهام القادة لبناء فريق عظيم قادر على تحمل المسؤولية وامتلاك النتائج الإجمالية.

كما ستتعلم الأدوات والتقنيات اللازمة للعمل بشكل فعال مع كل عضو من أعضاء الفريق ومن ثم دفع مستويات الأداء الى الافضل.

وچوانا ثاميجر مدربة عالمية، وتنفيذية ومعلمة لديها خبرة واسعة في مجال التدريب وفي قيادة الفرق في جميع أنحاء العالم والفائزة «بلقب التاجر الشاب للعام الاسترالي» ومدربة الشركات المعتمدة مع الرابطة العالمية للمدربين في إدارة الأعمال (WABC).

وورشة العمل «مهارات قيادية: تعزيز المسؤولية في العمل» هي مصممة خصيصا للإدارة العليا والمديرين ورؤساء الفرق الذين لديهم المعرفة بان أعضاء فريقهم يمكن أن يصبحوا أكثر مشاركة ونجاحا.

وسوف يتم ذلك في 30 و31 أكتوبر 2017 في قاعة برقان- منتجع هيلتون، المنقف من 9 صباحا حتى 3 عصرا.

وينظم ورشة العمل شركة فيجور افنتس بالتعاون مع شركة الجاز ويضم أعضاء نادي المعرفة هذا العام مستشفى هادي كعضو ذهبي، وبنك وربة ومجموعة كوت الغذائية كعضو فضي، وشركة نفط الكويت، وأرامكس وبلاتينيوم جيم كأعضاء للشركة، ويدعم ورشة العمل إعلاميا الجمعية الدولية للدعاية والاعلان IAA فرع الكويت.