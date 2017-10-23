تقديم الجديد في فن التصوير الفوتوغرافي والفيديو بتقنية Full HD الحديثة

أعلنت شركة «حنان شيك» رعايتها رسميا لمعرض الخريف للعطور، وبهذا الشأن اكدت مدير عام الشركة ان «حنان شيك» حنان ابوخليفة الاسم الرائد في عالم التصوير الاحترافي وتخليد الذكريات الجميلة لعملائنا اعتيادها على المشاركة في هذه المعارض منذ بداياتها حيث تقف في مقدمة الشركات الراعية للحدث والتي تجاوز عددها 60 راعيا.

وعن جديدها لهذا المعرض، قالت ابوخليفة انها تحرص على تقديم الجديد في فن التصوير الفوتوغرافي والفيديو بتقنية Full HD الحديثة، والتصاميم والغرافيك والطباعة والمونتاج وكل ما هو عصري مبتكر لعملائنا المميزين في عالم التصويرالفوتوغرافي الرقمي، اضافة الى تشكيلة من الالبومات الفخمة لتخليد جميع المناسبات من حفلات الافراح واستقبال المواليد وحفلات التخرج، كما نقدم لزبائننا إنتاجنا الخاص من ألبومات التفصال وكفرات 2018 حسب طلب العملاء، حيث ان جميع منتجاتنا واعمالنا تخضع لأقصى معايير الرقابة في التنفيذ الاحترافي لاخراج العمل النهائي ليكون ايقونة وتحفة مميزة تليق بأهمية مناسبات عملائنا وذكرياتهم الغالية مع محبيهم.

ويتجلى هذا كله في طريقة صناعة المجلات والاصدارات الخاصة لألبومات المناسبات الخاصة باعتماد تقنية وحرفية عالية في تصنيعها يدويا بشكل متقن، اضافة الى عمل تصاميم الكوش بالكمبيوتر بنظام ثلاثي الابعاد 3D، وتفصيل البومات البوب أب POP UP وPOP BOX آخر صرعة لعام 2018 المميزة والمزودة بشاشة الكترونية ناطقة.

ولفتت ابوخليفة الى أن شركتها التي تتمتع بخبرة تزيد على 27 عاما في السوق المحلي استطاعت بفضل خبرتها وجودة خدماتها الاحترافية مع التنوع والتجديد أن تحوز رضا عملائها باطلاعهم على آخر ما استجد في تنفيذ وخلق الافكار والاعمال الابداعية ومن ثم كسب ثقتهم ما مكنها من التوسع والانتشار بفضل الله وصنع اسم لها في عالم التصوير الاحترافي والخدمات المكملة له.

واشارت الى ان جودة منتجاتنا جاءت خلاصة سنوات من العمل المتقن مع الاهتمام بأدق التفاصيل سعيا لتحقيق التكامل في العمل والارتقاء به وبقدرات موظفينا ومصورينا، حيث نقوم بتطوير صناعتنا اولا بأول ونسعى دائما لاقتناء أحدث الاجهزة والمعدات في مجال التصوير الفوتوغرافي والفيديو وابتكار كل ما هو جديد في عالم التصوير والاخراج والتغليف والطباعة الالكترونية مع وجود طاقم فني ذي خبرة ومهنية عالية يعمل وفق جهوزية متكاملة، حيث تصنع منتجاتنا وفق ظروف تطبق فيها اعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية، وضمن بيئة عمل احترافية سعيا منها لنيل اعلى شهادات الجودة العالمية في هذا المجال.