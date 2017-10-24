بمناسبة شهر التوعية بمرض سرطان الثدي حول العالم في شهر أكتوبر، خصصت شركة صناعات الغانم، إحدى أكبر الشركات الخاصة في المنطقة، يوم الخميس 5 الجاري للتوعية بالمرض من خلال فعالية أقيمت في المبنى الرئيسي للشركة في برج الحمراء، حيث قام مدير الخدمات الطبية لديها، د.سامح عزيز، وخبيرة أشعة الثدي في مستشفى السلام الدولي، د.شذى النجدي، باستضافة ندوة حول مرض سرطان الثدي للموظفات.

وسلطت الندوة الضوء على أهمية الكشف المبكر عن المرض والفحص الذاتي وطرق الوقاية، وفي نهاية الندوة قام فريق الخدمات الطبية لدى شركة صناعات الغانم وممثلي مستشفى السلام الدولي بإجراء فحوصات طبية مجانية تضمنت قياس ضغط الدم وسكر الدم للمشاركات.

وتعليقا على الفعالية قال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لدى شركة صناعات الغانم هينينج شلوت «صناعات الغانم تضع أهمية كبيرة لتوفير الرعاية الطبية للموظفين وتوعيتهم بالقضايا الصحية الرئيسية، وهذا الأمر ينبع من إحدى أهم قيم الشركة التي تؤكد على أن الموظفين أهم مواردنا. في شهر أكتوبر من كل عام نشارك العالم أجمعه في التوعية بمرض سرطان الثدي من خلال فعاليات متعددة من بينها الندوات التي تحث على الكشف المبكر عن المرض، وأخرى تمنحهم فرصة التواصل والحوار فيما يخص تلك القضية المهمة. نحن سعداء بالنجاح الذي حققته ندوة هذا العام ونتطلع لإقامة المزيد من تلك اللقاءات المهمة في المستقبل».

وفي إطار التوعية بالمرض وتضامنا مع المرضى، تم توزيع الحلوى على الموظفات المشاركات بعد الندوة مباشرة، والتي قد تزينت بالشريط الوردي الذي اشتهر بصلته بالحملة التوعوية. وقد شاركت في الفعالية التوعوية كوستا كوفي، إحدى شركات صناعات الغانم، لتوزيع المرطبات ذات اللون الوردي على المشاركات، كما ارتدى جميع المشاركين اللون الوردي تضامنا مع الحملة التوعوية.

وتعمل شركة صناعات الغانم على التواصل مع موظفيها من خلال أنشطة وفعاليات دورية، من بينها حملات التبرع بالدم، التي تقام بالتعاون مع بنك الدم المركزي الكويتي، وحملات للتوعية بمرض سرطان الثدي، والفعاليات الرياضية ذات الأهداف الخيرية، هذا إلى جانب المناسبات الاجتماعية والوطنية المختلفة.