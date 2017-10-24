تستقبل شركة روائع جنيف للساعات زبائنها الكرام بمعرض الساعات بمشرف ابتداء من 25 أكتوبر الجاري حتى 4 نوفمبر.

وكما عهدناها تشارك شركة روائع جنيف في المعرض سنويا بحلة متجددة، بجناحها الكائن في الصالة A4، وتزداد تألقا ورقيا كل سنة، ولكن هذا العام روائع جنيف للساعات تقدم لزبائنها الكرام مجموعة من الماركات الجديدة التي احتضنتها مؤخرا لتطرحها لأول مرة في الكويت وحصريا في جناحها الكائن في معرض الساعات بمشرف.

فهل للرفاهية مذاق ورقي أكثر من ارتدائك ساعات Tonino Lamborghini؟! لتكتمل أناقتك ولتكوني أكثر تميزا بين أقرانك وصديقاتك فساعات Tonino Lamborghini تنفرد برقي التصاميم وملامح أكثر نعومة والخطوط الدقيقة من حيث صنع الساعات والدقة في صناعتها من حيث الهيكل الخارجي اللافت للنظر، ولمسات من التفاصيل الأنيقة من حيث اختيار ألوانها وتصاميمها البارعة الأخاذة الآسرة للقلوب والتي تجعلك فريدة ومميزة.

وتطلق روائع جنيف تشكيلة جديدة من ساعات الماركة الإيطالية Tonino Lamborghini للجيل الصاعد تحاكي أذواق الشباب الأنيق، والروح اليافعة المنطلقة للحياة وكل ما هو جديد، بتصاميم تتماشى مع سيارتك الـ Lamborghini الفارهة وهاتفك الذكي الفاخر من Tonino Lamborghini وتأتي تشكيلة الساعات النسائية والرجالية لتكتمل أناقتك.

وهناك ساعات VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO SRL، حيث تأسست الماركة العالمية فيرساتشي 19.69 أبيليمنتو سبورتيفو في ميلان بإيطاليا، من قبل اليساندرو فيرساتشي، عام 2001.

وتنوعت مجالاته من ملابس رجالية ونسائية ومنتجات جلدية وساعات فخمة وخواتم زواج، ومع خبرته الطويلة في مجال التصميم والأزياء، خلق اليساندرو فيرساتشي مفهوما يهيمن بشكل كبير ومستوحى من الأناقة الإيطالية والأسلوب والجودة. وتقدم روائع جنيف ايضا اكسسوارات ELEMENT OF LIFE بتصاميم متألقة للشابات العصريات لأول مرة في الكويت والتي تتألق بتصاميم فريدة اتسمت بجرأة الأفكار وجموح الخيال.

كما كشفت روائع جنيف للساعات الستار عن أحدث وأرقى أطقم التشكيلات للماركة العالمية NINA RICCI والتي تمنحك إطلالة راقية مميزة.

بإلهام مستوحى من روح المرأة العصرية الحرة، أطلقت دار NINA RICCI الباريسية مجموعة بديعة من الساعات الرائعة. ابتكارات في غاية الروعة تحيي المرأة العصرية الواثقة المتدفقة بالسحر والجرأة والإطلالات المميزة.

ولدى روائع جنيف للساعات تشكيلة جديدة مغلفة بطابع فريد ومميز من Pierre Cardin، لتستهلي عامك الجديد بتألق لا مثيل له، فهي تمنحك الفرصة لتتميزي بين أقرانك، أسطورة ستغدين باقتنائك أرقى التصاميم الناعمة من ساعات واكسسوارات Pierre Cardin.

Pierre Cardin خاض مشوارا طويلا في عالم الموضة فنهل من كل عصر فكرة ليصبغ ابتكاراته من مجوهرات وساعات بطابع الرقي المخملي، بأسلوب فاخر ومزيج من العصرية والتقليدية معا.

ويتجسد فن الإلهام من الماركة العالمية CHARLES JOURDAN لدى روائع جنيف للساعات اذ كان الإلهام هو المهمة الرئيسية لماركة CHARLES JOURDAN منذ عام 1921 فالرونق والأناقة والإبداع هي الكلمات الرئيسية للمبدع ستيليتو، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على الخيال الواسع.

وتعدكم روائع جنيف بطرحها تشكيلات واسعة من أبرز الماركات العالمية، وأبرزها FENDI، GLAM ROCK، GF FERRE، ROCHAS، BENTLEY، MONTANA، MUREX، GEOVANI، T.LAMBORGHINI،

NINA RICCI، JUST CAVALLI، GUY LAROCHE، CERRUTI، VAN DER BAUWEDE CHRISTIAN LACROIX، CHRISTIAN BERNARD، MARCENZO، SMALTO PIERRE CARDIN، CACHAREL، J. LO،

TRUSSARDI، LIU-JO، SAINT HONORE، وغيرها الكثير. ليتألق تصميم جناح روائع جنيف بلمسة من الفخامة باستخدام ألواح معدنية مشغولة ومذهبة، ليتناسب مع رقي أذواق الزبائن، كما يتميز التصميم بالشفافية العالية والألوان الفاتحة لإبراز المعروضات بوضوح.

إن هذا التحديث والمشاركة الفعالة سنويا لروائع جنيف في المعرض تلبي رغبة شريحة كبيرة من عشاق الأناقة والباحثين عن الذوق الرفيع والساعات الفاخرة، كما أن الإقبال السنوي للمعرض كبير ويفوق التوقعات.