في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط بنك الكويت الدولي مع جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان، شارك البنك مؤخرا في فعالية «لأنك غالية علينا» بالتعاون مع جمعية السدرة والتي أقيمت في ديوان المحاسبة، وقد تضمنت الفعالية مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى نشر الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، مع تسليط الضوء على أساليب العلاج الحديثة وكيفية الوقاية من المرض.

من جانبها، صرحت مسؤول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، أمل بو خمسين قائلة: «إن الدولي دائما يحرص على المشاركة في الفعاليات التي تهم وتمس مختلف شرائح المجتمع، وخاصة الصحية أو التوعوية منها، وذلك انسجاما مع سياساته الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية وواجباته الإنسانية.

كما أشارت إلى ما يحفل به سجل الدولي من أنشطة ومبادرات تدعم وتساعد القطاع الصحي كونه وثيق الصلة بحياة كل أفراد المجتمع الكويتي».

وأضافت بو خمسين: أن الدولي وباعتباره مصرفا وطنيا رائدا، فإنه يسعى دائما إلى رفع الوعي بأهمية الفحص المبكر والكشف عن الأمراض وخاصة السرطان، إيمانا منها بمبدأ أن الوقاية خير من العلاج، مشيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية التي تربط البنك مع جمعية السدرة تأتي من منطلق إيماننا بأهمية دور العمل التطوعي والإنساني وأثر الرعاية النفسية على صحة مرضى السرطان واستجابتهم للعلاج.

ولابد من الإشارة إلى أن بنك الكويت الدولي يحرص باستمرار على المشاركة في الفعاليات التي تستقطب جميع شرائح المجتمع الكويتي وفئاته وذلك من خلال برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية.