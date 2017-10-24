صرح مدير عام معهد كامز للتدريب الأهلي عثمان الثويني بأن المعهد قام بتوقيع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية تمهيدا لتنفيذ برامج مشتركة وتنظيم الفعاليات والاستشارات في الأعمال الخيرية والتطوعية. وقد مثل المعهد في توقيع الاتفاقية م.وليد يحيى مدير إدارة المشاريع وتطوير الأعمال.

وعلى هامش الاتفاقية اختتم المعهد بالتعاون مع الأكاديمية أول البرامج التدريبية، وهما برنامج الحوكمة وبرنامج إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير المحاسبية والتقارير المالية.

وهذه البرامج تأتي ضمن الخطة التدريبية للمعهد في هذا الموسم التدريبي الممتد إلى ثلاثة أشهر: أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وقد شهدت البرامج حضورا لافتا من بعض الجمعيات الخيرية مثل الرحمة العالمية ونماء للزكاة والنجاة الخيرية.

وأضاف الثويني: ان الخطة التدريبية اشتملت على العديد من البرامج التدريبية المتنوعة التي تساعد في الارتقاء بالجوانب الإدارية والتطوعية والخيرية والإنسانية.

وتابع الثويني قائلا: إن المعهد يعتبر من أولى المؤسسات التي لديها سنوات من الخبرة في تحسين القدرات المؤسسية بميدان العمل الخيري والتطوعي، داعيا الجهات والمؤسسات الخيرية والتطوعية الإنسانية للمشاركة والتسجيل في البرامج التدريبية لما لها من مردود إيجابي في تطوير تلك المؤسسات والعاملين فيها.