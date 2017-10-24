تعود إليكم ليالي الباربكيو في فندق ومنتجع شاطئ النخيل بسحرها وجمالها كل ليلة أربعاء بشكل مختلف من كل أسبوع، حيث تتجدد ليالي الباربكيو لتتألق ثانية كل ليلة أربعاء بشكل مختلف من الثامنة مساء حتى منتصف الليل.

وتعد ليالي الباربكيو في فندق ومنتجع شاطئ النخيل من أبرز أنشطة الفندق وحدثا مهما يترقبه دوما عشاق ليالي الباربكيو، التي أصبحت ملاذ العائلات ممن ينشدون تناول أشهى المأكولات وقضاء أمتع الأوقات على أنغام الموسيقى وسط أجواء ساحرة تنبض بالحياة، بما يقدمه من أصناف طعام مبتكرة وفعاليات مميزة التي تضيف الكثير الى هذا الحدث الموسمي الذي يقام على شاطئ البحر وحول أحواض السباحة التي تحيطها حدائق الورود وأشجار النخيل.

فإلى جانب بوفيه الأطباق العامرة والغنية، يحفل بوفيه ليالي الباربكيو المميز بأنواع الشواء من جميع أصناف اللحوم وثمار البحر، إضافة إلى أركان الطهي الحي المتعددة والمتنوعة شاملة لركن المأكولات البحرية، ركن المشويات الإيرانية وخبز التنور، ركن المأكولات المنغولية، ركن الشاورما وركن الباربكيو وغيرها، حيث يقوم أمهر الطهاة بتحضير أنواع مختلفة ومختارة من المأكولات أمام أعينكم مباشرة، ناهيك عن المقبلات والسلطات المبتكرة والحلويات الاستثنائية الشهية، وجميع أصناف المشروبات والعصائر الطازجة.