أكد رئيس لجنة زكاة سلوى الشيخ بدر العقيل أن اللجنة حريصة على تقديم الدعم والعون والمساعدة للأيتام خارج الكويت، وذلك انطلاقا من مبدأ التكافل الاجتماعي بين المسلمين الذي حث عليه الدين الإسلامي الحنيف.

وأوضح العقيل في تصريح صحافي أن اللجنة أطلقت مشروع فرحة الأيتام، لافتا إلى أن المشروع يستهدف الترفيه عنهم وإدخال السعادة البهجة والسرور على نفوسهم ورسم الابتسامة على وجوههم، من خلال إعداد اللجنة لبرنامج خاص بتنظيم رحلات واحتفالات وألعاب ومسابقات خاصة بالأيتام، مبينا أن تكلفة هذا البرنامج لليتيم الواحد تبلغ 15 دينارا أو أي مبلغ مقطوع، مؤكدا في الوقت ذاته ان اللجنة تكفل أكثر من 5 آلاف يتيم في مختلف الدول العربية والاسلامية.

ودعا العقيل أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء وذوي القلوب الرحيمة والمحسنين من أهل الكويت الكرام إلى ضرورة التبرع والمساهمة في هذا المشروع الذي تنفذه اللجنة بصفة مستمرة للأيتام خارج الكويت لتعويضهم ولو جزءا بسيطا من فقدانهم آبائهم، مشيرا إلى أنه يمكن المساهمة في هذه الاعمال عبر الاتصال على 25644002 أو 55644002.

وأوضح العقيل أن اللجنة تعكف حاليا على إعداد برامج تربوية في إطار التربية الإسلامية الصحيحة تتضمن توجيهات وتوصيات تدعم حاجات الأيتام بصورة شاملة لتتجلى نتائجها على المستوى الذهني والجسمي وتلبي كل ما يحتاجه الطفل اليتيم.