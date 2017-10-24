أطلق بنك برقان بطاقة «تيتانيوم ماستركارد» الائتمانية الجديدة، بهدف توفير مجموعة واسعة من المزايا الخاصة بالسفر والترفيه لعملائه.

وفي الوقت الذي يسعى فيه البنك إلى تعزيز قائمة منتجاته وخدماته، تم تصميم البطاقة الائتمانية الجديدة لتلبي احتياجات العملاء المميزين بحيث تكون ملائمة لأسلوب ونمط حياتهم بالإضافة الى منحهم مزايا وفوائد قيمة.

وتأتي بطاقة «تيتانيوم ماستركارد» من بنك برقان لتكون مكملا لخطة تطوير تجارب الحياة المصرفية اليومية للعملاء، إذ يستطيع حامل البطاقة الدخول إلى أكثر من 10 صالات لكبار الشخصيات مجانا في 6 مدن في الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

كما يمكنه ايضا الحصول على خصومات وعروض مميزة لدى مطاعم مختارة داخل وخارج الكويت، بالإضافة الى خدمة «كريم» للتوصيل.

وتماشيا مع التزام البنك بتوفير أفضل التجارب المصرفية لعملائه، تأتي هذه البطاقة مع خدمة «Tap & Pay» والتي بدورها تمكن حاملي البطاقة دفع ثمن مشترياتهم بلمسة واحدة باستخدامهم بطاقة تيتانيوم ماستركارد من بنك برقان على أجهزة نقاط البيع المزودة بتقنية التواصل قريب المدى NFC.

هذا، وسيواصل بنك برقان بطرح منتجات جديدة ليواكب احتياجات عملائه المصرفية.