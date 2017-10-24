لجنة التحكيم اختارت 10 مبادرين ليشاركوا في رحلة سان فرانسيسكو ولندن

أعلنت شركة زين الكويت عن أسماء المشاريع المتأهلة للمرحلة الثانية من برنامجها المبتكر Zain Great Idea لتسريع وتطوير المشاريع التكنولوجية الناشئة، والذي تسعى من خلاله إلى اكتشاف وتدريب رواد الأعمال من الشباب في الكويت، وذلك خلال فعاليات يوم التحكيم الذي أقامته في فندق كورت يارد ماريوت نهاية الأسبوع الماضي.

وكشفت الشركة في بيان صحافي أنها قامت باستقبال المبادرين المشاركين في المرحلة الأولى من البرنامج وهي مرحلة المعسكر التدريبي، والذين قاموا باستعراض مشاريعهم وأفكارهم بصورتها الأولية أمام لجنة التحكيم التي قامت باختيار 10 مشاريع نهائية للانتقال إلى المرحلة الثانية وهي برنامج إطلاق المشاريع الصغيرة بالتعاون مع Brilliant Lab وMind The Bridge في سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية ولندن في المملكة المتحدة.

وبينت «زين» أن المتأهلين هم خالد المطوع صاحب مشروع StudentHub ومي الرزوقي صاحبة مشروع My Dikaan ونورة العسكر صاحبة مشروع Nutribox وخالد العميري صاحب مشروع Li3ib وفهد النوري صاحب مشروع Yalfish ومحمد الدخيل صاحب مشروع Scoot ونور العتيبي صاحبة مشروع Day Out وناصر القطامي صاحب مشروع Orddr وأحمد العبيد صاحب مشروع Armada وعبدالوهاب الزنكوي صاحب مشروع Swap.

10 حكام

وأوضحت الشركة أن لجنة التحكيم ضمت 10 حكام من مختلف التخصصات والخبرات في مجالات ريادة الأعمال، وهم عبدالله الحساوي المتخصص في إدارة الأصول والنماذج المالية وتقارير الأسهم، وسعود السبيعي مدير الاستثمار في شركة الساير للاستثمار، ومنير طاهر مدير الاستثمار والمحلل المالي في شركة Special Situations العالمية للاستثمار، وإعجاز أحمد عضو مجلس الإدارة في شركة Mobify، وصادق زبيدي مدير مركز التطوير المهني والتعليم المستمر PACE بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST، ومحمود المرزوق المدير المساعد في شركة بيتك كابيتال للاستثمار، وعاطف عبدالمجيد المتخصص في ريادة الأعمال والخدمات المصرفية الاستثمارية، وجاسم الصانع المدير التنفيـــذي فـــــي Citi ME Investment Banking، ومحمد الجوعان المتخصص في عمليات الدمج والاستحواذ وإدارة الأصول، وصالح المسلم مؤسس مشروع Ghaseel.

المعسكر التدريبي

وأشارت «زين» إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج - وهي مرحلة المعسكر التدريبي - قد استمرت لأكثر من أسبوعين في مقرها الرئيسي، حيث تضمن المعسكر مجموعة من ورش العمل والدورات التي حاضر فيها نخبة من الأكاديميين المحليين والعالميين في مجالات ريادة الأعمال من ضمنهم فادي غندور مؤسس شركة أرامكس ومحمد الهاجري مدير الاستثمار في شركة Impulse العالمية للاستثمار وعبـدالعزيز اللوغانــــي الشريك المؤسس لشركة Faith Capital الاستثمارية وحسن زينل الشريك فــي شركة أرزان الاستثمارية وعبدالحميـــد شـرارة الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة RiseUp ومالك عسيران رئيس «لينكد إن» لمنطقة الخليج العربي وماتيا مالوكانوفيچ مديرة التسويق في شركة «كريم» لمنطقة الخليج العربي وسامي حسان نائــب المديــــر العام في شركة «كريم» وآبي سام توماس رئيس تحرير Entrepreneur Middle East، بالإضافة لممثلي الصندوق الوطني لدعم المشاريع الصغيرة وغيرهم.

وأضافت الشركة أن برنامج Zain Great Idea الموسمي الذي أطلقت نسخته الرابعة في سبتمبر الماضي يعتبر واحدا من أكثر المبادرات الناجحة في مجالات الاستدامة التي تستهدف دعم الابتكار وريادة الأعمال، مبينة أنها على مدار النسخ الثلاث الماضية من هذا المشروع دأبت على احتضان وتدريب المئات من الشباب الذين يملكون أفكارا إبداعية، وطموحا في دخول بيئة الأعمال عن طريق المشاريع الصغيرة.