البرنامج تضمن محاضرات وتدريباً إلكترونياً وميدانياً في البنك المركزي

احتفل بنك بوبيان بتخرج اثنين من موظفيه هما محمد سرور وأحمد عبدالعزيز الحميدي العاملان في مجموعة الشركات لدى البنك في برنامج توظيف وتدريب الكويتيين حديثي التخرج للعمل في القطاع المصرفي الدفعة الخامسة، والذي نظمه معهد الدراسات المصرفية على مدار أكثر من عام برعاية كاملة من بنك الكويت المركزي.

ويعد البرنامج مشروعا وطنيا يساهم في تنمية الكوادر الوطنية ورفع كفاءتها بما يسهم في تطوير الصناعة المصرفية في البلاد كونه يعتبر خطوة طموحة في مسيرة القطاع المصرفي لاستقطاب الشباب الكويتي وتوظيفهم.

وتضمــــن البرنامــــج المحاضرات والتدريــــــب الالكتروني والميداني في بنك الكويت المركزي وفي البنوك الكويتية، وكذلك التدريب الميداني خارج البلاد لدى بنوك ومؤسسات مالية عالمية وإقليمية مرموقة في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وألمانيا وسنغافورة وقطر والمملكة العربية السعودية.

وجاء البرنامج بمبادرة من بنك الكويت المركزي ومشاركة البنوك الكويتية، داعيا خريجي البرنامج إلى مواصلة بذل الجهد والعطاء في مشوارهم الوظيفي.

من جانبه، أعرب مدير عام مجموعة الموارد البشرية في البنك عادل الحماد عن فخر البنك بموارده البشرية، لاسيما العنصر الوطني الذي يمثل اكثر من 78% حاليا وهي من أعلى النسب على مستوى القطاع الخاص الكويتي.

وأضاف: ان ما تحقق من نجاح خلال السنوات الماضية إنما يرجع إلى مواردنا البشرية التي تم اختيارها بعناية فائقة ووفق متطلبات واحتياجات البنك وبما يحقق أهدافه الاستراتيجية.

وهنأ الحماد خريجي البنك وجميع الخريجين بمناسبة استكمالهم البرنامج بنجاح، معربا عن أمله وتطلعاته لهم بمزيد من النجاح والتوفيق مع بدء رحلتهم الوظيفية في القطاع المصرفي.