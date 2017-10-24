الصالح: الشركة تعمل على تطوير المنظومة الصحية بالكويت وتحقيق الريادة والفاعلية في خدماتها

في إطار دعمها لتطوير النظم الصحية في الكويت وتحقيقا لأهدافها في إحداث نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية، قامت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) برعاية مؤتمر قيادة منظمات الرعاية الصحية الذي أقيم تحت رعاية د.جمال الحربي وزير الصحة وحاضر خلاله نخبة من المحاضرين العالميين والمتخصصين في علوم القيادة والتطوير بحضور العديد من كبار المسئولين في الهيئات والمؤسسات والشركات في مجال الرعاية الصحية في الكويت.

وقد قام د.محمد الخشتي وكيل وزارة الصحة بالإنابة بتكريم شركة مستشفيات الضمان الصحي في بداية المؤتمر تقديرا لدعمها لهذه الفعاليات التي تعمل على نقل الخبرات العالمية إلى الكويت وتبادل الأفكار والتجارب حول أفضل الرؤى والاتجاهات لقطاع الرعاية الصحية الذي يتطور وينمو بشكل مستمر في جميع أنحاء العالم.

أقيم المؤتمر في فندق هيلتون ونظمته أكاديمية العلوم الحياتية حيث جرت مناقشات موسعة حول العديد من القضايا مثل أحدث نظم الإدارة الطبية وخبرة المريض في التواصل والاتصال مع الفرق الطبية، وكذلك أحدث ما تم التوصل إليه في مجال التكنولوجيا والنظم الآلية في المرافق الصحية وأفضل ممارسات قيادة الأطقم الطبية والجودة والأمان في الرعاية الصحية، والعديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير هذا المجال.

وقال د.أحمد الصالح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «ضمان» إن الشركة باعتبارها أحد مشاريع خطة التنمية «كويت جديدة» تعمل على تطوير المنظومة الصحية بالكويت وتهدف إلى تحقيق الريادة والفاعلية في خدماتها الصحية لذلك تحرص على الدعم والمشاركة في هذه الفعاليات حيث إنها تقوم بإدارة منشآتها ونظمها الصحية طبقا لأحدث النظم العالمية.

وأضاف الصالح أن «ضمان» تعول في رؤيتها على التركيز على بناء نظام لربط أعمالها بما يتواكب مع أحدث التطورات العلمية من الناحية الطبية والإدارية وأن آلية عمل الشركة تتمثل في بناء كيان ومنظومة صحية متكاملة تحتوي على جميع احتياجات الرعاية الصحية من تمويل وتقديم خدمة وتتبنى هذه المنظومة أفضل الأنظمة الحديثة.