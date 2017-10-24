تعزز شركة الاتصالات الكويتية VIVA، تجربة «أكثر» للتسوق عبر الإنترنت لعملائها بمفهوم عصري وديناميكي متطور من خلال متجرها الإلكتروني E-Store والتسوق بسهولة ومرونة على مدار الساعة أينما وجدوا.
ويمنح متجر VIVA الإلكتروني E-Store العملاء الفرصة للتسوق 24 ساعة على مدار الأسبوع واختيار أحدث المنتجات والخدمات، وباقات المكالمات والإنترنت بالإضافة إلى الأجهزة (أجهزة الألعاب والأجهزة اللوحية)، عبر الدفع الآلي الآمن مع توصيل مجاني.
ويمكن لعملاء VIVA الآن التمتع بالتسوق براحة وسرعة فائقة وبالتالي توفير الوقت، وسهولة التوصيل، والقدرة على مقارنة الأسعار والمنتجات أينما وجدوا.