فرصة استرداد قيمة المشتريات بحد أقصى 1000 دينار لكل رابح

أعلن البنك الأهلي المتحد في السابع عشر من أكتوبر الجاري عن أسماء الفائزين بجوائز حملته الترويجية «استرد 100%من قيمة مشترياتك» والتي أطلقها في الثاني عشر من أغسطس الماضي واستمرت حتى الحادي عشر من اكتوبر الجاري، وتم تصميمها لتمكين عملاء البنك من استرداد 100% من قيمة مشترياتهم بواسطة بطاقات البنك الأهلي المتحد الائتمانية بحد أقصى 1000 دينار لكل رابح وذلك عند إنفاقهم 100 دينار أو أكثر خلال فترة الحملة.

وقد تم إجراء السحب في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة الكويتية وتم الإعلان عن أسماء الفائزين الخمسة وهم: حياة ناصر الحجي، وحصة سلمان حمود، وعلي عبدالرحمن رشيد، ونتاليا بتروفنا صرخوه، وأحمد علي اليوسف.

وفي هذا الصدد، قال البنك الأهلي المتحد: نهنئ الفائزين بالسحب لهذه الحملة والتي تم إطلاقها تقديرا لعملائنا، وتتويجا لجهود البنك الرامية لمكافأة العملاء على اختيارهم لبطاقات البنك الأهلي المتحد الائتمانية كبطاقات مفضلة للقيام بمشترياتهم.

وأضاف البنك: إن تقديم هذه الحملة بما تقدمه من جوائز قيمة ومجزية، يعد امتدادا للعروض الخاصة والحصرية التي يحرص البنك على إحاطة منتجاته البنكية بها تعزيزا للمزايا التنافسية والاستثنائية التي يحظى بها عملاء البنك، وبما يدعم تميز خدماته ومنتجاته المصرفية. وأكد التزام البنك بمواصلة تقديم العروض التشجيعية لعملائه الكرام.

وأوضح البنك أنه قد تم احتساب فرص الدخول في السحب بناء على إجمالي قيمة المشتريات خلال فترة الحملة. وقد حصل العملاء على فرصة جديدة لدخول السحب مقابل كل 50 دينارا قاموا بإنفاقها محليا، في حين حصلوا على فرصتين لدخول السحب مقابل كل 50 دينارا يقومون بإنفاقها دوليا خلال فترة الحملة.