كعادة بنك الكويت الوطني في مكافأة عملائه بأروع العروض والخصومات وأكثرها تميزا على مستوى الكويت، وفر البنك لعملاء بطاقات الوطني الائتمانية وباقة زينة خصومات حصرية بقيمة 50% على كافة تذاكر كيدزانيا في الأفنيوز خلال الفترة ما بين 5 و7 أكتوبر الجاري.

ويعد الخصم بنسبة 50% من المزايا الرائعة التي يوفرها بنك الكويت الوطني لحاملي بطاقات الوطني الائتمانية كجزء من مجموعة متنوعة من العروض الترويجية، حيث بإمكان الأطفال حتى سن 14 سنة الاستمتاع بمتعة التعلم والترفيه في أجواء حقيقية في ظل ما يوفره بنك الكويت الوطني من عروض ترويجية.

وباقة زينة مخصصة للأطفال حتى سن 15 سنة حتى يتمكنوا من تطوير الثقافة المالية وتعلم الأدوات الأساسية للتعاملات المصرفية وكيفية الادخار. وسيحصل عملاء باقة زينة على بطاقة زينة للسحب الآلي بما يؤهلهم للحصول على تخفيضات وعروض حصرية في المستقبل مثل توفير 50% من قيمة تذاكر كيدزانيا. وبإمكان أولياء الأمور التقدم بطلب لفتح حساب زينة لأبنائهم عبر الانترنت من خلال موقع بنك الكويت الوطني NBK.com.

كما بإمكان عملاء بطاقات الوطني الائتمانية الاستفادة من أكبر برامج المكافآت في المنطقة والذي يتضمن الاستعادة الفورية للنقد ومئات المكافآت والمزايا التي تناسب أنماط الحياة العصرية والمطاعم والرعاية الصحية والتجميلية والفنادق في مختلف مناطق الكويت.