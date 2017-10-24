«فورد» تدرك التغييرات الهائلة التي ستطرأ على وسائل نقل الأشخاص والأغراض في المدن

تضم دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 51 مليون نسمة، وهي منطقة تشهد تطورا سريعا وتواجه متطلبات متزايدة فيما يتعلق بالبنى التحتية.

وتشير التقديرات إلى أن عدد السكان قد يرتفع إلى 65 مليون نسمة بحلول سنة 2030، ما يشكل الضغط ليس فقط على الموارد الطبيعية، بل أيضا على البنى التحتية الوطنية، والإسكان وعلى الحكومات لتضع خططا تأسيسية للمستقبل.

بالإضافة إلى أطراف معنية أخرى، تدرك فورد أن تغييرات هائلة ستطرأ على وسائل نقل الأشخاص والأغراض في المدن، وهي تعمل مع الحكومات المحلية والشركات والمواطنين من أجل إيجاد الحلول لمواجهة هذه التحديات.

وخلال هذا الأسبوع في الرياض، ستجمع قمة مبادرة مستقبل الاستثمار أقوى المستثمرين في العالم ونخبة رجال الأعمال والمفكرين والمسؤولين الحكوميين من أجل مناقشة الابتكارات التي ترسم وجهة المستقبل.

وسينضم راج راو، المدير التنفيذي الأعلى لشركة فورد لوسائل النقل الذكية، إلى جلسة مناقشة حول بناء المستقبل ـ وسيناقش هذا المنتدى الأساليب التي تستطيع بموجبها السلطات العالمية التحضير للموجة التالية من التجارة العالمية من خلال مشاريع البنى التحتية على نطاق واسع.

وقال راو في هذا الصدد: تسرني المشاركة في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، وأتطلع الى المشاركة في المناقشات وتقييم كيف يمكن لخدمات وسائل النقل أن تلعب دورا مهما في المملكة العربية السعودية.

وأضاف: المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق لنا في منطقة الخليج والشرق الأوسط بالإجمال، ونحن ملتزمون بالكامل حيال هذه السوق الرئيسية.

ومن خلال رؤية السعودية 2030، نرى مستقبلا مشرقا للمملكة ونحن نثق بأن التنوع الاقتصادي الذي تتميز به سيؤدي إلى نتائج إيجابية لكل الصناعات.

وبحلول سنة 2030، من المتوقع أن يبلغ عدد سكان المملكة العربية السعودية نحو 40 مليون نسمة، وقد يبلغ عدد سكان الإمارات العربية المتحدة 12 مليون نسمة، ومن المتوقع أيضا أن تشهد بقية دول مجلس التعاون الخليجي ازديادا ملحوظا في أعداد سكانها. لحسن الحظ، بفضل تقارب البيانات الضخمة، والطاقة المتجددة، وانتشار اقتصاد المشاركة والمستويات غير المسبوقة من قابلية الاتصال، الفرصة سانحة أمام سلطات المدينة لاستكشاف فرص جديدة من خلال شركاء الاستثمار.

ويقوم كل من الحكومات، الشركات والأفراد بلعب أدوار جديدة كوكلاء تغيير ويعملون معا للتطرق إلى احتياجات الأعمال التجارية الجديدة وللبدء ببناء الجيل التالي من «المدن الذكية» في المنطقة.

نشهد في يومنا هذا تغييرا جذريا أكثر من أي وقت مضى، منذ أن تم استبدال الأحصنة بالسيارات كوسيلة النقل الأساسية في أوائل القرن العشرين.

ووفق الشركة الاستشارية العالمية KMPG، فإن 80% من المديرين التنفيذيين في قطاع السيارات يتوقعون أن تحدث صيحة الاتصالات والتواصل تغييرا جذريا، ويتوقع 83% منهم حدوث تغييرات بارزة في نماذج أعمالهم خلال السنوات الخمس المقبلة.

في الوقت نفسه، تواجه المدن تحدي نقل الأشخاص والأغراض بفاعلية أكبر وبكلفة متدنية مع خفض انبعاثات الكربون المؤذية إلى أقصى حد.

وقد أدى ذلك إلى خلق فرص للشركات على غرار فورد من أجل استكشاف أفكار جديدة في مجال وسائل النقل الذكية، بالإضافة إلى توسيع نماذج أعمالهم من أجل احتضان هذه التكنولوجيا الثورية التي ستحدث تغييرات جذرية.