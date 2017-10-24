حضر المؤتمر 800 شخص و70 متحدثاً من الكويت والمنطقة والعالم

حقق مؤتمر عرب نت الكويت، برعاية وحضور وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان وبرعاية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نجاحا على مختلف المستويات، بحضور 800 شخص و70 متحدثا من مختلف أنحاء الكويت والمنطقة والعالم.

وتوزعت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر بين منتدى التجارة الرقمية ومنتدى الإعلان والإعلام مع 8 جلسات حوارية.

كما تخلل المؤتمر مقابلة خاصة مع فادي غندور، أحد أكثر رواد الأعمال والمستثمرين نجاحا في المنطقة، تحدث خلالها عن توجهات الاستثمارات في القطاع الرقمي.

كما برز خلال مؤتمر عرب نت الكويت كلمات رئيسية من ممثلين عن تويتر وإنستغرام وKNET، فضلا عن سلسلة مقابلات رجال الأعمال التي شملت مقابلة مع الرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني صلاح الفليج ونيل هادويك الرئيس التنفيذي في MEC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجمع مؤتمر عرب نت، ضمن طاولة مستديرة تحت عنوان «توحيد الجهود لدعم ريادة الأعمال والابتكار»، مستثمرين وداعمين لريادة الأعمال ومسؤولين حكوميين وتشريعيين.

وتم خلالها تحليل البيئة الحاضنة لريادة الأعمال في الكويت مع إلقاء الضوء على الثغرات والفرص المتاحة، وتمت مشاركة الآراء والنقاشات عن أفضل السبل لتحفيز نمو ريادة الأعمال الكويتية في السنوات القليلة المقبلة. إلى ذلك، شهد حفل الختام الإعلان عن أفضل الشركات الناشئة في الكويت والفائزة بمسابقة تحدي الشركات الناشئة. يذكر أن النسخة الثانية لمسابقة تحدي الشركات الناشئة في الكويت برعاية كويت نت، وشريك التدريب سرداب لاب.

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

٭ في المركز الأول شركة Orddr لرائد الأعمال ناصر القاتمي من الكويت وهي منصة تربط موردي الطعام بالمطاعم وتعطيهم الأدوات لإدارة أعمالهم وتبسيط العمليات.

٭ في المركز الثاني Festivity لرائد الأعمال ناصر التويجري من الكويت وهي منصة على الانترنت لتقديم الخدمات المطلوبة عند إقامة الفعاليات عبر نقرة واحدة فقط.

٭ في المركز الثالث PantryBee لرائدة الأعمال هند العوضي من الكويت وهي توفر مكونات محضرة من قبل ودليل بصري لتقديم الوجبات خالية من المتاعب في منازلهم.

كذلك، بالتعاون مع سرداب لاب شريك التدريب، تم الإعلان عن الفائز بمسابقة ماراثون الأفكار وهو رائد الأعمال يونغ جوون ري من الكويت لفكرته TABB التي هي عبارة عن حلول للمطاعم الذكية التي توفر تجربة طعام من دون انتظار وقد تلقى 5 آلاف دولار كمنحة تأسيسية للمباشرة بتحويل فكرته إلى واقع.

هذا، وعقد المؤتمر تحت رعاية كل من: الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بنك الخليج، نبض Bayt.com، JustClean، KNet، Social Entrepreneurship Enterprise Development (SEED)، DBS Digital الخطوط الوطنية، VIVA للاتصالات، كريم، MEC Global، تطبيق «درسني»، وبنك بوبيان.

تمكن مؤتمر عرب نت من تسليط الضوء على آخر اتجاهات الإعلام والإعلان الرقمية. وناقش القادة من مختلف القطاعات مواضيع مهمة خلال 3 منتديات، وقد وفرت عرب نت منصة لتحقيق أفكار رواد الأعمال الواعدين. تشمل فعاليات عرب نت المستقبلية: ملتقى عرب نت الرياض في 11-13 ديسمبر 2017، مؤتمر عرب نت بيروت في 20-22 فبراير 2018، وقمة عرب نت الرقمية في دبي يومي 30 أبريل و1 مايو 2018.