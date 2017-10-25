شمل بنك الكويت الدولي برعايته الذهبية ملتقى «أهلا معلمتي» السنوي الخاص بالمعلمات الجدد في منطقتي الأحمدي ومبارك الكبير التعليميتين، والذي نظمته جمعية المعلمين الكويتية مؤخرا في مدرسة سودة بنت مالك.

وقد ضم الملتقى العديد من الفعاليات والمحاضرات التي استهدفت اطلاع المعلمات الجدد على كل ما يتعلق بحياتهن العملية، إلى جانب تقديم النصائح والخبرات التي تعينهن على تحمل المسؤوليات المهنية وأداء رسالتهن السامية على أكمل وجه ممكن.

وبهذه المناسبة، قال رئيس فريق الاتصال المؤسسي في البنك، فهد السرحان: «إن الدولي يسعى باستمرار إلى تسخير إمكانياته وقدراته بما يعزز من أطر التواصل الاجتماعي مع كافة أطياف المجتمع، وذلك في ظل برنامجه التنموي للمسؤولية الاجتماعية، ومن هذا المنطلق، قدم البنك رعايته لهذا الملتقى إيمانا منه بعظمة رسالة المعلم وأن نجاح هذا الحدث سيعكس مدى رفعة مكانة المعلم ويساهم في تطوير العملية التربوية في البلاد».

كما أشاد السرحان بفخر البنك وسعادته بسبب التعاون الذي يجمعه مع جمعية المعلمين الكويتية، مؤكدا أن الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه الدولي لأنشطة وفعاليات الجمعية هو أقل ما يمكن تقديمه لهذه الجهة التي تهتم بالمعلمين الذين يبنون أجيال الوطن من الطلبة والطالبات، متمنيا لجميع المعلمات المشاركات بالملتقى كل التوفيق في حياتهم المهنية المستقبلية.

ويحرص بنك الكويت الدولي دائما على رعاية وتبني الفعاليات والأنشطة التي تهدف لبناء الوطن بقطاعاته المتعددة وشرائحه المختلفة، ومنها تعزيز اهتمامه بالمدرسين سواء من خلال التواصل المباشر معهم من خلال المؤتمرات والملتقيات العلمية التي يدعمها ويرعاها، أو من خلال المحاضرات التي يقيمها ويقدمها لتوعية الطلبة والطالبات.