دشنت شركة «براندات دوت كوم» انطلاقتها الرسمية في السوق المحلي من خلال حفل كبير أقامته في قاعة الحمراء بحضور جميع وكلاء مواد التجميل والعطور المحليين إلى جانب عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يعتبر تطبيق «برندات دوت كوم» من أوائل التطبيقات التي تطرح منتجات مواد التجميل والعطور الرجالية والنسائية الاصلية للمستهلكين داخل الكويت وخارجها.

وشهد الحفل تعريف الحضور بكيفية تحميل التطبيق واستخدامه، إلى جانب وجود عدد من خبراء التجميل الذين قدموا شرحا حول أحدث طرق ومنتجات التجميل، بالإضافة إلى استعراض صناديق الهدايا التي ستستخدم في تحميل وتغليف الهدايا للمستهلكين وشركة التبريد التي استعرضت أنظمة التبريد المستخدمة في سيارات نقل الهدايا.

بهذه المناسبة، قال نائب المدير العام بالشركة لؤي القطامي ان شركة «براندات دوت كوم» عبارة عن موقع تجارة الكتروني متخصص في قطاع مواد وأدوات التجميل والعطور العربية والاجنبية الرجالية والنسائية بكافة أنواعها، إلى جانب قطاع الورود والازهار، مشيرا إلى أن سوق أدوات ومواد التجميل في الكويت يعتبر من الاسواق الكبيرة والهامة التي تحتاج إلى هذا النوع من الخدمات.

وأضاف أنه ومن خلال شركة «براندات دوت كوم» أصبح العميل قادرا على اختيار أفضل وأجود أنواع العطور ومواد التجميل وإرسالها كهدية مع باقة ورد في كافة المناسبات وإلى أي مكان في الكويت ودول الخليج العربي، حيث تقوم الشركة بإيصال هذه المنتجات إلى كافة دول الخليج وعلى حسب طلب ورغبة العميل.

واشار القطامي إلى أن «براندات دوت كوم» ركزت على معالجة مشاكل موجودة في السوق المحلي من أهمها محاربة المنتجات المقلدة المنتشرة في سوق العطور ومواد التجميل، حيث اقتصر تعاملها في هذا المجال على الوكلاء المعتمدين لهذه المنتجات، وذلك لضمان الحصول على المنتجات الاصلية فقط، كما حرصت على توصيل المنتجات للعميل من خلال سيارات مبردة بنظام «ثيرمو كنغ» الذي يحافظ على درجة الحرارة داخل السيارة بمعدل 8 درجات، ما يضمن الحفاظ على جودة ونوعية مواد التجميل التي يتم تصنيعها في الغالب من الزبدة أو الشمع والتي عادة ما تتأثر بحرارة الطقس في الكويت.

وتابع قائلا «تطبيق براندات دوت كوم متوافر حاليا على الاجهزة التي تعمل بنظام ISO وAndroid مجانا، حيث يمكن لجميع مستخدمي الاجهزة الذكية تحميل التطبيق والاستفادة منه في جميع الاوقات».

واختتم القطامي بقوله انه ومن خلال الموقع الالكتروني لـ «براندات دوت كوم» سيضمن العميل الحصـــول على منـتج أصلي وبأسعار منافسة، خاصة أن الشركة تحصل على الاسعار الاصلية من قبل الوكيل مباشرة، إلى جانب تقديم عروض حصرية وخاصة سيتم طرحها من خلال الموقع الالكتروني أولا بأول.