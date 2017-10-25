صرح نائب الرئيس التنفيذي بشركة طفل المستقبل خالد المجرن الرومي بأن الشركة أعلنت عن بدء فعاليات المهرجان الكبير والمميز احتفالا باليوبيل الفضي واعتزازا بما حققته طول الـ 25 عاما الماضية.

وأكد الرومي انه بفضل من الله سبحانه وتعالى اثبتت شركتنا ريادتها في مجال الترفيه بعد مرور ربع قرن من الجهد المتواصل لإرساء قواعد قوية لجعل الشركة من اكبر المراكز الترفيهية الآمنة للاطفال. وبهذه المناسبة السعيدة وضعنا عددا من الفعاليات من شأنها ترسيخ أهداف المهرجان واستقبال الجمهور بعروض شيقة ومتميزة.

واكد الرومي احتفالا باليوبيل الفضي أننا نقدم الكثير من الفعاليات والحفلات والعروض الشيقة في جميع فروعنا، والعرض المميز سيكون: العب بـ 5 دنانير + هدية فورية + كوبون السحب على 5 جوائز قيمة. ومع كل 5 دنانير ومضاعفاتها يتضاعف العرض. والسحب على: سيارة دفع رباعي، سيارة صالون، سبيكة ذهب، 3 تذاكر سفر، وحجز شاليه. وهذا المهرجان وهذه الفعاليات في جميع فروع طفل المستقبل، كما سيتم توزيع هدايا قيمة خلال فترة المهرجان.