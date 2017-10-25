أعلنت شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده وبالتعاون مع شركة «باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق» الشركة الرائدة عالميا في مجال التكنولوجيا عن إطلاق أحدث منتجاتها يابانية الصنع من فرامات اللحم: MK-ZJ3500، وMK-ZJ2700 في السوق الكويتية مع تصدر تحضير وجبات الطعام الأولوية في مواسم الاحتفالات والأعياد.

ونظرا لحاجة مطابخ العائلات في مختلف أرجاء المنطقة لأحدث الأدوات، قدمت «باناسونيك» فرامتي اللحم ـ بقدرة 3500 واط و2700 واط (القيمة القصوى للقدرة الكهربائية المغلقة)، واللتين ستشكلان إضافة متميزة لأي مطبخ.

وتعتبر MK-ZJ3500 أقوى أجهزة فرم اللحوم المتاحة للاستخدام المنزلي في العالم، حيث تبلغ قدرتها القصوى 3500 واط، وهي ميزة يتفرد بها هذا المنتج من «باناسونيك»، ويمتلك طرازا MK-ZJ3500 وMK-ZJ2700 محركا يعمل بالتيار المباشر بعزم دوران مرتفع، ما يساعد على إتمام أعمال الفرم بسرعة وسلاسة وبأقل قدر من الضوضاء.

وبهذه المناسبة، قال كيسوكي ناكاجاوا، مدير قسم التسويق الاستهلاكي لدى «باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق»: «يكتسب تحضير المأكولات خلال موسم الأعياد والاحتفالات أهمية خاصة، ما يبرز ضرورة تجهيز المطابخ بالمعدات والأجهزة المناسبة.

وعملت «باناسونيك» على تصميم فرامات اللحم خصوصا لتلبية هذه الحاجة، والمساعدة في إعداد باقة متنوعة وغنية من الأطباق، وإجراء مختلف أنشطة التحضير والطهو بقدر أكبر من السلاسة والسهولة.

ويأتي خط المنتجات هذا مزودا بالعديد من الميزات الفريدة مثل محرك قوي بعزم دوران مرتفع يعمل بالتيار المستمر، وشفرات التقطيع اليابانية الحادة وعالية الجودة.

ومن الميزات الأخرى التي تزيد من تفرد فرامتي اللحوم يأتي استخدام شفرات التقطيع الحادة المستوحاة من نصال سيوف محاربي الساموراي اليابانيين، ما يتيح فرم كميات كبيرة من اللحوم بكل سرعة وسهولة، فضلا عن خواصها العملية وحدتها التي لا تتغير بمرور الأيام، وتتبع عملية تصنيع شفرات التقطيع هذه من «باناسونيك» فن صناعة النصال العريق في اليابان، وتصنع هذه الشفرات من أجود أنواع الفولاذ، ويتم صبها وطرقها لتصبح قوية وحادة بشكل استثنائي، واجتمعت أرقى مستويات التكنولوجيا مع المهارة لإبداع هذه الشفرات التي تتميز بجودتها التي لا تضاهى.

وتصدر فرامتا اللحم قدرا منخفضا جدا من الضوضاء بالمقارنة مع قدرتهما المتميزة على فرم كميات كبيرة من اللحوم. ويعتبر المفتاح سهل الاستخدام للتحكم بسرعة الفرم واحدا من الميزات الإضافية الأخرى.

وتأتي الفرامة MKZJ3500 مزودة بسرعتين اختياريتين ما يتيح تحضير تشكيلة متنوعة من اللحوم. كما تم تزويد الفرامة MKZJ3500 بشاشة LED زرقاء وأنيقة تتيح مراقبة جميع عمليات الفرم.

وتأتي هذه المنتجات مع 3 ألواح تقطيع قابلة للتبديل وبتصميم يلائم مختلف المتطلبات، كما تعد الملحقات الأخرى مثل إضافات إعداد النقانق والكبة جزءا أساسيا من مجموعتي فرامتي اللحم.

وركزت «باناسونيك» على نظافة فرامة اللحم. وتم تصميم أدوات التنظيف بما يتوافق مع فتحات ألواح التقطيع، ما يضمن خلوها من أي بقايا أو اللحوم النيئة الملتصقة. وتمتاز فرامتا اللحم بمقبض مرن يسهل إزالة الرأس عن الجسم الرئيسي لتعزيز سهولة التنظيف.

ويتوافر هذا المنتج المتميز بالكويت في جميع معارض «بست اليوسفي للإلكترونيات» والموزعين المعتمدين.