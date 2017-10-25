دارين العلي

أكد المدير الاقليمي للشرق الأوسط وأفريقيا والمدير الإبداعي لدار «HUBLOT» العلامة التجارية للساعات السويسرية الفاخرة ماركو تيديسكي، على أهمية السوق الكويتي في تعزيز موقع هذه العلامة التجارية في السوق الاقليمي، لما له من خصوصية سواء فيما يتعلق بذوق المستهلك أو الاقبال على اقتناء الساعات الفاخرة.

كلام تيديسكي جاء خلال لقاء إعلامي مشترك مع صديق العلامة التجارية الفنان راغب علامة على هامش زيارته الى الكويت لإعادة افتتاح المتجر الخاص بـ «HUBLOT» في «الافنيوز» بعد تجديده بالكامل.

وقال تيديسكي: ان المتجر المعاد تجديده هو الرئيسي بين 6 نقاط بيع منتشرة في الكويت، لافتا الى ان إعادة افتتاحه بحلة جديدة وديكورات متميزة يصب في خانة الانطلاقة المتجددة التي تناسب المجموعات جديدة للساعات.

وتحدث عن أهمية السوق الكويتي بسبب الاهتمام الكبير بمتابعة الموضة من الذواقة ومحبي جمع الساعات واقتناء المتميز منها، لافتا الى بناء علاقات جيدة جدا ومتينة مع عملاء «HUBLOT» في الكويت، مشيرا الى ان هناك عملاء كويتيين يمتلكون بين 15 و25 ساعة من هابلوت وهو رقم قلما نجده عند أي من العملاء في الشرق الاوسط.

وتطرق تيديسكي إلى علاقة الشراكة المتبادلة مع صديق العلامة التجارية الفنان راغب علامة، معلنا عن تصميم ساعة خاصة بعلامة تتناسب مع شخصيته ومصممة بأسلوب يحاكي أدق التفاصيل المتعلقة به والتي تمت مناقشتها معه وستكون جاهزة للعرض في مارس المقبل حيث سيتم اطلاقها في مدينة بازل في سويسرا.

واعتبر أن انضمام الفنان راغب علامة الى العمليات الابداعية الخاصة بـ «HUBLOT» هو إضافة مهمة جدا لها، لافتا الى ان علامته التجارية لا تقيم شراكة بهدف الربح التجاري، فالعلاقة مع علامة هي أكثر من مجرد تعاون إذ أنه أصبح واحدا من أفراد أسرة HUBLOT وليس صديقا للعلامة التجارية فحسب.

وتحدث عن بداية العلاقة مع علامة، حيث كان اللقاء الاول في العام 2015 كزبون، ثم أدى الانسجام بين الطرفين وتوافق الاهتمامات وتناغمها سواء في مجال حب الموسيقى والساعات، إلى تطور العلاقة وهكذا نشأت صداقة متينة جعلت من علامة أحد أفراد أسرة HUBLOT الكبيرة التي لا تؤمن بعلاقات الاتجاه الواحد، وهكذا هو الحال مع بقية سفراء وأصدقاء العلامة التجارية الآخرين، منهم لاعبا الكرة المعتزلان بيليه ومارادونا، لافتا إلى أن ما يجمع بينهم جميعا هو أنهم أساطير في مجالاتهم.

بدوره، تحدث الفنان راغب علامة عن علاقته مع العلامة التجارية للساعات السويسرية «HUBLOT» والتي بدأت منذ الثمانينيات كزبون ومن ثم تطورت في العام 2015 ليصبح الصديق الرسمي لهم.

وقال: ان هذه العلاقة أضافت له الكثير، حيث يعمل مع أشخاص محترفين يقدمون هذه التحف الفنية الرائعة من الساعات، لافتا الى انه قام بزيارة للمصنع الخاص بهم في سويسرا، وشاهد كل التفاصيل الصغيرة التي تمر بها صناعة الساعة، ما يدل على مدى احترامهم وتقديرهم للفن الذي يقدمونه.

وقال علامة: ان إعجابه الشديد بهذه العلامة التجارية جعله يقبل فورا مبدأ أن يكون صـــديقا لها، خصـــوصا بعد لقائه بتيديـــسكي والعاملين فيها ولمـــس جديتهم في تحقيق النجاح ومدى احترافيتهم في تقديم كل ما هو جميل، وكيفية تفكيرهم في مجال صناعة الساعات، لافتا الى أنه متمسك بهذه الشراكة وكذلك الامر بالنسبة لهم.

وعن كيفية اختياره لما يناسبه من ساعات «HUBLOT»، قال: الساعة تعني لي علامة للأناقة والفخامة والجمال، وعندما أصبح صديقا لـ HUBLOT بت ارتديها على أي نوع من الملابس بغض النظر ان كانت تتناسب أم لا، والسبب أنها تتماشى مع كل زي سواء كان لمناسبة رسمية أو حتى الملابس اليومية الرياضية.

وأضاف: ان جميع ساعات «HUBLOT» محببة لديه ولكل واحدة منها ما يميـــزها، لافــتا ألى أنه دائما ما يهدي المقربين منه من «HUBLOT»، مشيرا الى ان هناك عددا من الشخصيات المهمة من وزراء أو سياسيين يقصدونه لايجاد إحدى ساعـات «HUBLOT» بعد نفاذها من الأسواق المحلية فيقوم بالتواصل مع تيديسكي ليبحث عنها في الاسواق العالمية.