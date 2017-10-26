وقعت الشركة التجارية العقارية اتفاقية مع مركز عيادة الخليج لخدمات طب الأسنان لتقديم خصم مميز وحصري لجميع عملاء بطاقة «نخبة التجارية».

تصل نسبة الخصم إلى 25% وتشمل جميع العلاجات التي يقدمها المركز سواء كانت طب أسنان الأطفال، زراعة الأسنان، علاج عصب الأسنان، أمراض اللثة، تقويم الأسنان وتنظيف وتبييض الأسنان وغيرها من العلاجات الأخرى.

ويتميز «مركز عيادة الخليج لخدمات طب الأسنان المتطورة» بموقعه الاستراتيجي في مجمع لوذان بالسالمية (أحد عقارات الشركة التجارية العقارية) وهو من العيادات الرائدة في طب الأسنان الوقائي منذ 26 عاما على مستوى الكويت.

ويقود العيادة فريق من أطباء الأسنان ذوي الخبرات المتميزة، والحريصين على تقديم الرعاية والاهتمام وفق أعلى معايير الجودة المعمول بها في طب الأسنان، فالمريض يأتي في المقام الأول دائما.

وجدير بالذكر أن بطاقة «نخبة التجارية» هي خدمة مميزة تم ابتكارها من قبل الشركة التجارية العقارية لجميع عملاء الشركة ليستمتعوا بعروض وخصومات مقدمة من المحلات والمطاعم التي تقع في عقارات الشركة ومنها: برج التجارية، فندق سيمفوني ستايل الكويت بمطاعمه، مجمع سيمفوني ستايل، مجمع مطاعم لايت، وغيرها من العقارات التجارية والسكنية الأخرى.

كما طورت الشركة التجارية العقارية تطبيق «Al Tijaria Elite» المتوفر على متجر الأندرويد ومتجر أبل، وذلك لتوفير تجربة سهلة لعملائها في استخدام بطاقة نخبة التجارية والتعرف على المحلات المشاركة والعروض التي تقدمها.