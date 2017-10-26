كجزء من دعمها للمبادرات المجتمعية التي تهدف إلى رفع مستوى صحة وسعادة أفراد العائلة، كرست فانتسي وورلد معارضها للشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي، حيث ركزت على تذكير كل زائر، وخاصة الأمهات والنساء، بأهمية الاهتمام بصحتهن من خلال اتباع أسلوب حياة صحي والالتزام بالفحوصات الطبية المنتظمة للوقاية من هذا المرض.

وفي معرض تأكيده على أهمية التوعية بالقضايا التي تؤثر على صحة وسلامة الأفراد جميعا، قال هارفي دولكو، مدير التجزئة في فانتسي وورلد: «إن مفهوم فانتسي وورلد يعتمد على كل ما يعنى بالتفاعل والعلاقات القوية التي تربط العائلة وتحقق سعادتهم، الأمهات والنساء بصفة عامة، هن قلب العائلة، ودورهن في رعاية والأطفال وضم جميع أفراد العائلة مع بعض لا يمكن أن يقدر بثمن، لذا فإن مشاركتنا في الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي هي طريقتنا في إبراز تقديرنا لأهمية ما تقوم به الأمهات والنساء، كما أنه من الطبيعي أن نذكرهن بكل ما أمكننا بأن يبقين بصحة وعافية وأن نذكر عائلتهن بالاهتمام كذلك بصحتهن».

وضمن حملة التوعية، قامت فانتسي وورلد بعرض الشرائط الوردية المعروفة للوقاية من سرطان الثدي على جميع واجهات معارضها في الكويت، في حين ارتدى فريق المبيعات بأكمله الشرائط الوردية، وتمت إضاءة الواجهة الأمامية لمعرض الري الرئيسي باللون الوردي طوال الشهر.

وأضاف دولكو: «لدينا رسالة واحدة لجميع النساء، نطلب منكن إجراء فحوصات منتظمة لأن الكشف المبكر هو أفضل وقاية». إن دعم فانتسي وورلد للشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي هو أيضا تعبير عن حجم الامتنان للدعم الذي قدمته الأمهات طوال العقدين الماضيين منذ افتتاح أول متجر للشركة في الكويت، وتبدي فانتسي وورلد التزامها تجاه الأمهات من خلال دعم المبادرات والحملات المحلية والدولية التي تشجع على صحة ورفاه النساء والأمهات.

كما أن هذه الحملة تأتي استمرارا للبرامج التي تبادر بها فانتسي وورلد لخدمة المجتمع في مجال التعليم والصحة والبيئة والوعي الاجتماعي والإعلانات العامة في الكويت، بهدف شكر المجتمع بطرق تفيد الأجيال الشابة والبيئة التي يعيشون فيها.