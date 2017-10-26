انطلاقا من حرص فندق شيراتون الكويت ذي العلامة التجارية الفاخرة «ذي لاكشري كولكشن» وفندق فوربوينتس شيراتون الكويت على المشاركة في الحملات العالمية التي تعني بسلامة وصحة المجتمعات التي تعمل معها وتماشيا مع استراتيجية الفندق الرامية إلى دعم وسلامة المجتمع المحلي والمرأة بشكل خاص على مختلف الأصعدة، أطلقت فنادق شيراتون الكويت حملتها الخاصة بمرض سرطان الثدي لنشر التوعية بين الموظفين لما في ذلك من أهمية بمعرفة مخاطر المرض والاكتشاف المبكر والتعريف بأعراضه وكيفية العلاج منه، فضلا عن تشجيع السيدات على اجراء الفحص الذاتي بشكل مستمر وأهميته في الوقاية من المرض للحفاظ على صحة جيدة على المدى الطويل.

وعن هذه الفعالية أوضح مدير عام فندق شيراتون الكويت فهد أبو شعر قائلا: «كجزء من التزامنا نحو مجتمع أكثر صحة يساعد تثقيف الموظفات ومن خلال مثل هذه الفعاليات، إلى تعزيز الصحة العامة للمرأة، وتثقيف المجتمع لاتخاذ إجراءات في التكيف مع نمط حياة صحي».

وتعبيرا من موظفات الفندق عن أهمية هذه الحملة ارتدين اللون الوردي إضافة إلى وضع الشرائط الوردية التي تمثل شعار الحملة، وتم تقديم محاضرات توعوية وفيديوهات تهدف إلى نشر الوعي حول مخاطر المرض، أهمية وكيفية اكتشافه في مراحله المبكرة وطرق علاجه بإشراف قسم التدريب والتنسيق مع قسم شؤون الموظفين، حيث شارك في الحملة جهات مختصة بالإضافة إلى طاقم العمل التمريضي في الفندق.