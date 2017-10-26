تستعد شركة الشايع التجارية، الشركة الرائدة في مجال التجزئة والوكيل لأشهر العلامات التجارية العالمية، لافتتاح أكثر من 40 علامة تجارية عالمية في الأفنيوز ـ البحرين من بينها 15 علامة تفتتح لأول مرة في البحرين.

وسيفتتح «الأفنيوز ـ البحرين» أبوابه لاستقبال الزبائن والزوار في نهاية شهر أكتوبر الحالي، وسيشهد يوم الافتتاح إطلاق 8 علامات جديدة لأول مرة في البحرين وهي علامتا التجميل والعناية بالبشرة نكس وكلينيك، علامة المفروشات والأثاث المنزلي «وست إلم»، وعلامة «فيز إيت» للأزياء وعلامة «آيسنج» للمجوهرات التقليدية والإكسسوارات الأنيقة، فضلا عن 3 علامات تجارية من قسم الأغذية، «ذي تشيزكيك فاكتوري» و«لوبان كوتيديان» و«شوكولا بريدج واتر».

كما ستفتتح شركة الشايع 7 علامات تجارية أخرى في وقت لاحق في الأفنيوز ـ البحرين، وهي «دين & ديلوكا» و«400 Gradi» و«تكساس رودهاوس» و«بابل» و«كافيه كوكو» و«Blaze Pizza» و«كاتسويا»، فضلا عن العلامات التجارية العالمية الأخرى التي تديرها شركة الشايع مثل «ستاربكس» و«اتش آند ام» و«مذركير» و«دبنهامز» و«فيكتوريا سيكريت» و«ماك» و«ذي بودي شوب» و«بوتري بارن».

وبهذه المناسبة، قال جون هادين، نائب الرئيس الأول لإدارة العقار في شركة الشايع: «يسعدنا جدا تواجد علاماتنا التجارية العالمية في الأفنيوز ـ البحرين، الذي يشكل وجهة تسوق وترفيه فريدة من نوعها للزبائن على مستوى المنطقة، فحضور شركة الشايع في الأفنيوز ـ البحرين يمثل جزءا من التزامنا بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لزبائننا في البحرين، وفي سياق خطط الشركة للتوسع في المزيد من أسواق الشرق الأوسط».

ويعتبر الأفنيوز البحرين، أول مجمع تجاري وترفيهي من نوعه في مملكة البحرين، بواجهة بحرية فريدة تمتد على مسافة 1.5 كلم، وبموقع استراتيجي في قلب المنامة بمحاذاة شارع الملك فيصل.

ويمكن لزبائننا في البحرين الاستفادة من برنامج نادي الامتيازات إذ يوفر لهم عروضا حصرية ومزايا خاصة تمكنهم من الاستمتاع بتجربة تسوق عالمية وجوائز شهرية صممت خصيصا لهم عند تسوقهم لدى محلات ومطاعم شركة الشايع المشاركة فيه، وتدير الشايع في البحرين ما يزيد على 100 محل للعديد من العلامات التجارية العالمية في مجالات الملابس والأحذية، والمطاعم، والصحة والجمال، والصيدلة، والبصريات، والأثاث المنزلي.

العلامات التجارية التي ستفتتحها «الشايع» في الأفنيوز ـ البحرين

المفروشات والأثاث المنزلي الصحة والجمال المطاعم الملابس والأحذية، وست إلم، باث آند بودي ووركس، ذي تشيزكيك فاكتوري، أمريكان إيجل، بوتري بارن كلينيك، بي إف تشانغزكليرز، بوتري بارن للأطفال، جو مالون، بنكبيري فوت لوكر، ماك آشازاتش آند ام، نكست، لوبان كوتيديان، آيسنج، ذي بودي شوب، شيك شاك، جستيس، فافافوم، شوكولا بريدج واتر، ميلانو، الصيدلة البصريات 400 Gradi، مذركير، بووتسس، ولاريس، دين & ديلوكا، موجي، فجن اكسبرس، آيهوب بايلس، كاتسويا، فيز إيت، ريزينج، كينز، ريفر آيلاند، ستاربكس، توب شوب، بابل، كافيه كوكو، Blaze Pizza، تكساس، رودهاوس، فيكتوريا سيكريت، أول محل للعلامة في البحرين.