رواج تجارة العطور والساعات والشباب الكويتي انخرطوا فيها بمشاريع صغيرة ومتوسطة

شركات عطور عالمية تعتزم افتتاح فروع لها في الكويت عاطف رمضان

أكد الوكيل المساعد لشؤون المنظمـات الدوليـة والتجارة الخارجية ووكيل وزارة التجارة والصناعة بالإنابة الشيخ نمر المالك أن عددا كبيرا من الشباب الكويتي دخل في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تجارة العطورات.

وأضاف الشيخ نمر المالك في تصريح صحافي عقب افتتاحه أمس معرضي «الخريف للعطور» و«الساعات» في أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف، أن كثيرا من الشباب أصحاب المؤهلات الجامعية المختلفة من بينها الهندسة على سبيل المثال يشاركون في معرضي «الخريف للعطور» و«الساعات» ويسوقون بضائعهم بأنفسهم وينافسون كبريات الشركات المتخصصة بالعطورات.

واضاف: ان السوق الكويتي يستوعب العديد من الشركات سواء القائمة أو الجديدة، كاشفا عن أن كثيرا من الشركات العالمية ترغب في فتح فروع لها في الكويت، وأن الشركات القائمة في الكويت التي تفتتح لها فروع جديدة في مختلف مناطق الكويت دليل على أن السوق الكويتي سوق اقتصادي كبير يستوعب مزيدا من شركات العطورات، وهناك إقبال على شراء العطورات العربية والغربية من قبل المستهلكين.

وأعرب المالك عن إعجابه بمشاركة أكثر من 250 شركة من جميع دول الخليج في معرضي «الخريف للعطور» و«الساعات»، مشيرا إلى أنهما من المعارض المهمة في الكويت، وأن الوزارة تقدم كل الدعم للشباب الكويتي لمزاولة أعماله وتوفر لهم كل السبل سواء لدى الوزارة أوالهيئات التابعة لها لدعم الشباب الكويتي الذين يمارسون أعمالهم في مجال العطور والكماليات.

وقال: الشباب الكويتي استطاع ان يضع له بصمة كبيرة في المعرضين ونراه الآن في تطور مستمر مع زيادة اعدادهم.

ولفت الى ان الوزارة لديها قطاع حماية المستهلك وهو متخصص في مراقبة الأسواق ويقوم بالرد على جميع الشكاوى التي تقدم له في وجود حالات غش تجاري في العطور والوزارة تتخذ الإجراءات القانونية بشكل سريع.

وعبر الشيخ نمر عن سعادته قائلا: «يسعدنا أن نكون بينكم نحتفل بافتتاح دورة جديدة من دورات معرضي الخريف للعطور والساعات، والذي تحرص شركة معرض الكويت الدولي على إقامتهما دوريا وتحتضن فعالياتهما على أرض المعارض الدولية بمشرف بحيث أصبحا معلما وسوقا سنويا تشد إليهما الرحال في كل عام من قبل جمهور الزائرين على اختلاف مشاربهم، لقد أضحى هذان المعرضان اللذان يظهران حجم الشركات المشاركة فيهما وعدد زوارهما عظم المكانة التي وصلا إليها حتى بات نجاحهما حديث المجتمع».

وفي الإطار ذاته، قالت المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات لدى شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم: إن المعرضين يعدان من أهم الفعاليات والتظاهرات التي تشهدها البلاد في قطاع العطور والساعات، حيث تحرص الشركة على اقامتهما دوريا وتحتضن فعالياتهما على أرض المعارض الدولية بمشرف منذ أكثر من 3 عقود لتقف شاهدة على نجاحه المتواصل حتى أصبح اليوم من أقدم وأكبر المعارض وأكثرها جماهيرية في الكويت والخليج العربي، ومنطقة الشرق الأوسط، متجاوزا شمال أفريقيا بأسرها، ليصل صيته الى القارة الأوروبية.

وأعلنت الدهيم ان نسبة الحجز بلغت 100% من مساحة الصالات المخصصة لهذين المعرضين المتخصصين، حيث ضمت المشاركات حشدا من الشركات المحلية والإقليمية والدولية المتخصصة بنفائس العطور والطيب والبخور وصل الى 300 جهة عارضة ممثلة لرعاة ولوكلاء مصانع محليين وإقليميين ومن خارج الكويت اصحاب العلامات والماركات التجارية العالمية من العطور وأدوات ومستحضرات التجميل والساعات.

ويقام معرضا «الخريف للعطو» و«الساعات» بتنظيم شركة معرض الكويت الدولي، على ارض المعارض الدولية بمشرف على أكبر واحدث صالاتها 5 و6 و8 والصالة الخارجية B7، بمشاركة حوالي 300 شركة ومؤسسة محلية وإقليمية ودولية تمثل وكلاء عطور لمصانع ومؤسسات محلية وإقليمية ودولية تمثل نخبة من ماركات عالمية للعطور والبخور ونفائس الطيب ولمستحضرات التجميل واكسسواراتها والساعات واكسسواراتها، وتستمر أنشطتهما حتى 4 نوفمبر المقبل.

وقد قام الشيخ نمر الصباح عقب قص شريط الافتتاح بتفقد أجنحة العارضين والتحدث الى مسؤولي الأجنحة المشاركة وألقى بتصريح صحافي أثنى فيه على فكرة إقامة المعرض، وأشاد بالمستوى الذي ظهر عليه وبالمؤسسات الراعية له والمشاركة فيه، وبالقائمين على تنظيمه.

في حين لبى الدعوة لحضور مراسم حفل الافتتاح جمع من سفراء الدول وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين ورجال الإعلام في الكويت، كما شارك في الافتتاح مسؤولو شركة معرض الكويت الدولي يتقدمهم رئيس مجلس ادارة الشركة عماد تيفوني، والرئيس التنفيذي عبدالرحمن النصار، والمدير التنفيذي لشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية عبدالله الحمدان، ومدير تنفيذي للتسويق والمبيعات باسمة الدهيم، ومدير العلاقات العامة ضاري العيبان، ومدير صيانة العقار والتطوير العقاري م.رمزي قطينة، ومدير التسويق والمبيعات مشعل محمد الراشد، ومساعد مدير العلاقات العامة ثامر خاجة، ومدير معرض «العطور وادوات التجميل» مروة القناعي، ومدير معرض «الساعات» دلال الرشدان، إضافة الى عدد من مسؤولي المعارض بالشركة.

القناعي: 62 جهة راعية لمعرض الخريف للعطور

أكدت مدير معرض الخريف للعطور بشركة معرض الكويت الدولي مروة فيصل القناعي أنه تم اغلاق باب التسجيل بعد تغطية كل الحجوزات المخصصة بنسبة 100% من حجم مساحة هذين المعرضين شاملا القاعة رقم 5 و6 و8، إضافة الى القاعة الخارجية الفخمة المستحدثة والمعدة خصيصا كممر خارجي رابط بين القاعات أعلاه، ليصبح اجمالي مساحة قاعات العرض 20 ألف متر مربع، حيث تجري الاستعدادات لانطلاق هذا المعرض والذي يشهد تسابقا واسعا من قبل الشركات الكبرى على رعايته والمشاركة فيه بعيد النجاح الباهر الذي فاق التوقعات في دوراته السابقة، ولما وفره من أجواء تسوق مميزة».

وكشفت القناعي عن الرعاية المميزة التي يحظى بها المعرض في دورته الحالية، حيث تقدمت لرعايته 62 جهة مما يؤكد الأهمية التي بات يمثلها معرض العطور سواء للشركات الراعية والمشاركة او لجمهور المعرض الذي تجاوز عدده الموسم الماضي الـ 85 ألف زائر، وتضم قائمة الرعاة البلاتينية كلا من شركة أمل الكويت للبخور والعطور، ودار الطيب، واطياب السعيد، وشركة أولاد عبدالصمد القرشي، وبيت المسك للعطور، وعطورات العبدالمحسن في حين حظي بالرعاية الذهبية 56 راعيا يمثلون مجموعة شركات ومؤسسات تجارية متخصصة يشكلون نخبة مميزة من شركات محلية وإقليمية وعالمية من وكلاء العطور ونفائس الطيب ومستحضرات التجميل ومستلزماتها ومنها: الجزيرة للعطور، سيد جنيد عالم، وهران التجارية، سراي للعطور، أطياب المرشود، مركز بيوتي بالاس، جاليري بارفيوميري، Valley Oud،عطورات اصغر علي وأولاده، اطياب الخزامى، أطياب الشيخ، الجسار للعطور، الدر المنثور للعطور،السيف العالمية للعطور، الشايع للعطور، العربية الدولية للعود، العفاسي للعطور، بيضون، ترويكا، تولة للعطور، حبشي وشلهوب، حنان شيك، خيال للعود والعطور، رشة عطر، زين العود، شارميل باريس، شركة اروما بوتيك، عبدالله المنصور، نظارات الجميل، نعمة للطيب والعود، يوسف الرومي «بيوتي بوكس»، شيخ العطور، وصافي للصحة والجمال، صالون ومعهد حنان دشتي HD، عرب ليمتد جروب، وستوديو 1 شوت، عطورات الحرمين، عطورات الفودري، عطورات مكة المكرمة، فوتو جيت، قطوف للهدايا والكماليات، مؤسسة اجمل العالمية، مؤسسة المديرس، والبيت الخليجي للعطور، مجموعة تابي للتجارة العامة، محمد ناصر الهاجري، محمد هلال جروب، وسهيل الهاشمي، ويونيون انترناشيونال، ومؤسسة خياط انجلوس، وسدين، وأباوت ميك اب - كريولان، والأرجوان، والرصاصي دبي للعطور، ومملكة البخور، و«Seasons».

الرشدان: معرض الساعات يستقطب 80% من الوكلاء بالكويت

قالت مدير معرض الساعات لدى شركة معرض الكويت الدولي دلال الرشدان: ان معرض الساعات يستقطب 80 % تقريبا من وكلاء الساعات بالكويت بتشكيلة عالمية، حيث يحظى بمشاركات عديدة لشركات كبرى يمثلون مجموعة من الوكلاء المتخصصين في قطاع الساعات لأشهر وأرقى الماركات العالمية والحصرية منها روائع جنيف للساعات، والطرف الاغر، والشهاب للساعات، وسويسرا جاليري، ورويال كولكشن، وبازل للساعات، واون تايم، والركن السويسري، والباتل للساعات، ومحمد صالح ورضا يوسف بهبهابي، وجوفيال، وسويسرا بالاس، مشيرة إلى أن قطاع الساعات في الكويت يشغل نسبة عالية من حجم المبيعات إلى جانب المجوهرات والهدايا الثمينة، لافتة الى ان هذه الشركات جاءت جميعها لتتنافس ولتطرح تشكيلة من الساعات ذات الماركات العالمية والسويسرية المميزة ومنها المرصعة بالماس والذهب او الأحجار الكريمة وبأسعار تناسب الجميع ولمختلف الأذواق ولكلا الجنسين وكله تحت سقف واحد مع توافر كفالة وخدمة ما بعد البيع لجميع عملائها.