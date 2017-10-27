أعلنت شركة Ooredoo في بداية الشهر عن شراكتها الاستراتيجية مع Flying Start Triathlon في نسختها العاشرة في مؤتمر صحافي عقد في المبنى الرئيسي للشركة الكائن في مدينة الكويت، حيث أكدت الشركة اهتمامها الكبير لدعم الشباب والرياضيين وتحقيق تطلعاتهم، وذلك اتساقا مع قيمها الأساسية وتماشيا مع سياستها للمسؤولية الاجتماعية الممتدة على مدار العام، ستعقد مسابقات الترياثلون خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي تصادف اليوم الجمعة 27 ويوم السبت 28 من الشهر الجاري في الجزيرة الخضراء.

يتضمن الترياثلون العديد من الأنشطة منها سباق السباحة وسباق الدراجات وسباق الركض.

وتعليقا على شراكة Ooredoo الاستراتيجية مع Flying Start Triathlon، أكد مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي لدى شركة Ooredoo الكويت، مجبل الأيوب: التزام الشركة بتقديم الدعم للشباب في مختلف مجالاتهم، وأضاف قائلا: نحن سعداء برعايتنا للأنشطة الرياضية والشباب، ودعمنا له يأتي من اهتمامنا بفئة الشباب ودعمنا لهم في شتى المجالات، ونتمنى لجميع المشاركين التوفيق والنجاح في الترياثلون.

وأضاف الأيوب: تابعنا رياضة الترياثلون من قريب بعد رعايتنا البطل عبدالعزيز الراشد ولمسنا تفاعلا كبيرا من قبل الشباب فيما يخص المسابقات الرياضية.

يعتبر الترياثلون من أكبر المسابقات في الشرق الأوسط والهدف منها خلق ثقافة جديدة لرياضة الترياثلون بالنسبة للأخلاقيات بين المتسابقين والانضباط والروح الرياضية.