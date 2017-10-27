قال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي ان الاتحاد سينظم ملتقى عن «معيار الإبلاغ المشترك» بالتعاون مع مكتب بيكر تلي لخدمات المحاسبة والضرائب والاستشارات، وذلك يوم الاثنين 13 نوفمبر 2017 بفندق ماريوت JW - قاعة الجهراء.

وأشار الحساوي إلى أن تنظيم الاتحاد لموضوع الملتقى يأتي إدراكا منه ومكتب بيكر تلي لأهمية العدالة الضريبية ومعيار الإبلاغ المشترك، نظرا لكونه يسهم في مواجهة التهرب الضريبي وضمان الشفافية.

وتسليط الضوء على كل المستجدات التي تهم المؤسسات المالية المعنية بهذا الاستحقاق، لافتا إلى أن انفتاح الأسواق المالية وتشعبها أدى إلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي، وخصوصا المالي والمصرفي بسبب زيادة التحويلات المالية العابرة للدول، الأمر الذي أدى إلى زيادة المخاطر الناتجة عن الجرائم المالية كالتهرب من الضرائب، وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما أدى إلى ضرورة خلق معايير وآليات جديدة وظهور التشريعات والمعاهدات الدولية لتبادل المعلومات بين الدول.

وفي هذا الإطار، أوضح الحساوي أنه فيما يتعلق بالكويت، وبالتنسيق بين وزارة المالية وبنك الكويت المركزي، فقد تمت مخاطبة البنوك والمؤسسات المالية في الكويت لاتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق اتفاقية معايير الإبلاغ المشترك التي انضمت إليها الكويت، ووقعت عليها في 19 أغسطس 2016 وسيكون على هيئة أسواق المال، التي تشرف على جانب من المؤسسات المالية، مخاطبة الخاضعين لرقابتها للاستعداد الفني الكافي، ليتسنى لهذه الجهات تجميع البيانات المالية التي سيتوجب الإبلاغ عنها.