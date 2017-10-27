رئيس «كاريبو كوفي»: علينا ألا نخشى الفشل بل «التعلم منه»

طارق عرابي

اختتمت مساء أول من أمس فعاليات مؤتمر تمكين الشباب الذي أقيم خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر في مركز جابر الأحمد الثقافي، تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، بحضور أكثر من 1200 من رواد الأعمال الشباب والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الساعين للاستفادة من خبرة وتجارب قادة الأعمال المحليين والعالميين الذين تحدثوا في المؤتمر.

وخلال الحلقة النقاشية التي كانت بعنوان «بناء وتطور العلامة التجارية للشركات في قطاع الأغذية والمشروبات» والتي شارك فيها حمد الساير الرئيس التنفيذي لشركة امتيازات الساير، ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة كاريبو كوفي مايك تاترسفيلد، والمدير التنفيذي في كاريبو كوفي سارة سبيجل، وأدار الحوار الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «توينتي تو اليفن» للتسويق دانة مدوه.

وتحدث تاترسفيلد وسبيجل عن أهمية تقدير الموظفين لما حققوه من إنجازات، سواء النجاحات أو الإخفاقات، وبدورها قالت سبيجل: «نريد من الناس أن يجربوا أشياء جديدة وأن يكونوا مبتكرين في تفكيرهم، لأنك لن تعرف إلا إذا حاولت، ونحن نريد دفع الموظفين لمحاولة أشياء جديدة وأن نشجعهم على مواجهة التحديات».

وأضاف رئيس مجلس الإدارة في مجموعة كاريبو كوفي مايك تاترسفيلد: «علينا ألا نخشى الفشل بل علينا التعلم منه لأن أهميته تكمن في أنه يمنحنا الفرصة لكي نخاطر قليلا».

كما تحدث أيضا عن أهمية ان نكون على ثقة بأصحاب الامتيازات المحليين، مشيدا بحمد الساير على استراتيجيته ودوره في تقديم خدمات توصيل قهوة كاريبو في الكويت، حيث قال: «أعتقد انه من المهم أن يكون الشخص مستمعا جيدا، فعلى سبيل المثال أصبح حمد الساير رائدا في خدمة التوصيل لمنتج وعلامة تجارية في سابقة فريدة، ولحسن الحظ لم نستعجل ونرفض مبادرته».

من جانبه، أكد حمد الساير أهمية فهم المنتج الذي تبيعه، مشيرا إلى أن أهم جوانب أي عمل هي المنتج والثبات والالتزام، مضيفا: «أنا لا أعتبر نفسي رجل أعمال، ولكن هناك روح المبادرة فيما أنجزناه، فإذا كنت لا تفهم المنتج الخاص بك، لن تنجح أبدا».

وشهد اليوم الثالث من المؤتمر كذلك حلقة نقاشية بعنوان «الشركات الناشئة في قطاع الأغذية والمشروبات: تحديات النمو»، شارك فيها كل من الشريك المؤسس في كاف كوفي مشاري العود، والشريك المؤسس في شركة جومو كوفي روسترز جمانة العثمان، ومالك حق الامتياز في شركة قهوة توبيز استيت د.منى الشيخ، وأدار الحوار العضو المنتدب في شركة «Local Flavor» للتسويق، عبدالله بوفتين.واتفق جميع مؤسسي ومالكي المقاهي على أن سوق مقهى «الكوفي شوب» لم يتشبع بعد، إلا أنهم نصحوا القادمين الجدد للسوق بأن يفتحوا متاجرهم في مواقع خارج قلب مدينة الكويت.

كما أضاف العديد من المتحدثين ونصحوا منظمي الأعمال المحليين بالانضمام إلى دورات في استراتيجية الأعمال والمحاسبة، حيث إن المقهى في نهاية الأمر يعد عملا تجاريا مثل غيره.

واستضاف مؤتمر تمكين الشباب في اليوم الثالث من نسخته السادسة الرئيس التنفيذي للخدمات التشغيلية لمطاعم فايف قايز سام جامبرلين، ورئيس مجلس الإدارة في مجموعة كاريبو كوفي، مايك تاترسفيلد اللذين تحدثا حول بناء وتطور العلامات التجارية للشركات في قطاع الأغذية والمشروبات وإعطاء بعض الدروس لرواد الأعمال الشباب.

وأضاف جامبرلين: «على الشباب التركيز على ثلاثة أمور عند إنشاء علامة تجارية لها فرص نجاح عالية: الأول هو توفير منتج أو خدمة عليهما طلب في السوق، ثانيا تمكين الزبائن وإعطائهم الفرصة لتسويق وبناء علامتك التجارية، وثالثا التحلي بالصبر والشغف في ما تعمل، حيث قال: «إذا كنت تريد حقا أن تكون ناجحا، عليك البحث عن المنتج الذي يثير فيك الحماس، الآن وفي المستقبل، وحتى بعد سن التقاعد».

صقر السويل يفوز بجائزة «الراي - تمكين» للأفلام القصيرة

أعلن مؤتمر تمكين عن الفائز بجائزة الراي - تمكين، وهو صقر السويل مع الفيلم القصير بعنوان «Best Ends» بالجائزة التي تشتمل على دورة تدريبية في أكاديمية نيويورك للأفلام، شاملة رسوم التسجيل والسفر والإقامة، والتي أطلقت في نسختها الأولى في ظل التطور الإعلامي الحاصل في هذه الفترة. وتأهل لجائزة الراي تمكين هذا العام، كل من: ناصر حسين، أحمد حجي، محمد الكندري، وفيصل القحطاني.

جدير بالذكر فوز برنامج بايمز Baims، وهو أكبر موقع تعليمي لتقديم الدورات الأكاديمية الخاصة لطلبة الجامعة، بجائزة كيبكو - تمكين لدعم مشاريع الشباب الكبرى لهذا العام، والمتمثلة في 100 ألف دولار من الخدمات بالإضافة إلى جائزة نقدية بقيمة 15 ألف دولار، وجاء بالمركز الثاني برنامج أوردر ORDDR، وهو القاعدة الأولى في الكويت التي تربط بين المطاعم وموردي الأغذية، وفاز بجائزة نقدية بقيمة 10 آلاف دولار، أما الفائز بالمركز الثالث وبجائزة نقدية بقيمة 5 آلاف دولار فقد كان برنامج ياهالوه Yahaloo، أول برنامج لتأجير الألعاب وخدمات الحفلات والمناسبات والأعياد.