«الرصاصي» ساهمت في تطوير صناعة العطور

تنظــم «الــرصاصـــي للعطور»، دار العطور الشرقية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، معرضا خاصا بالعود والعطور في إطار مشاركتها بمعرض الخريف للعطور من 25 الجاري الى 4 نوفمبر المقبل ومستحضرات التجميل الذي ينعقد هذا الشهر في معرض الكويت الدولي.

وفي هذا السياق، قال سليم كالسيكار، المدير الإداري لشركة الرصاصي للعطور: ان «الرصاصي للعطور» تعد واحدة من الشركات التجارية الرائدة في صناعة العطور الشرقية على مستوى المنطقة بحيث تمكنت عبر العقود الأربعة الماضية من إرساء أسس راسخة للريادة في عالم الأعمال وساهمت في تطوير قطاع صناعة العطور في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا الى ان «الرصاصي» ستقدم أفضل عروضها لهذا العام حصريا خلال المعرض، بما في ذلك خصومات مثيرة عبر كامل مجموعتها من العطور والبخور والعود ومعطرات الجو، كما تشارك «الرصاصي» بمحطة حصرية للعود الخالص، ليتمكن الزوار من تجربة العود وسط أجواء هادئة، والاستفادة من معلومات خبرائها المتخصصين.

وشدد كالسيكار على ان الرصاصي ابتكرت مجموعة من أفضل العطور الحصرية التي حازت سمعة عالمية مرموقة بفضل جودتها وفخامتها وأناقتها، حيث ستعرض تشكيلتها الجديدة من بعض أفخم وأندر أنواع العود العالي الجودة، والقادم من الهند، وكمبوديا، وإندونيسيا، وماليزيا، فضلا عن أصناف أخرى تحظى بشعبية واسعة، وعلى رأس هذه التشكيلة عطور «سطور» و«جنون»، إلى جانب العطور المركزة، «وهمي» و«ربوة» المستوحاة من النفحات العالمية للعطور، لتتضمن أفضل المكونات الدارجة، مع لمسة شرقية عصرية.، وسيتم عرض تشكيلة جنون بشكل حصري خلال أيام المعرض.

ولفت سليم كالسيكار الى الرصاصي تدير أكثر من 165 معرضا بتصاميم راقية مميزة، في أكبر مراكز التسوق في دول مجلس التعاون الخليجي، كما يتم تصنيع المنتجات في أحدث المصانع في جبل علي في دبي، ويتم تصدير منتجات الرصاصي إلى أكثر من 60 دولة عبر شبكة توزيع ضخمة.

واختتم قائلا اننا نتطلع إلى استقبال زوارنا الكرام ليستفيدوا من كل ما يمكن للرصاصي تقديمه، حيث يتواجد طاقم مبيعاتنا للترحيب بهم في القاعتين 5 و6، ليكتشفوا بأنفسهم عبق الروائح العصرية ويستفيدوا من العروض الحصرية عبر مجموعة واسعة من العطور.