تدريب الطلبة على العديد من الأنشطة والمهارات

أعلنت الأكاديمية البريطانية استمرار استقبال طلبات المشتركين وتقديم التدريبات الرياضية التي تساعد في بناء القوة الجسمانية والعقلية، وذلك خلال موسمها الحالي حتى منتصف ديسمبر.

وتقدم الأكاديمية للمشتركين فرصة ممارسة هواياتهم مثل السباحة، كرة السلة، التزلج على العجلات، تنس أرضي، كرة قدم، كيك بوكسينج، جمباز، كراتيه، زومبا وكرة الريشة، مرتين في الأسبوع، وإضافة للألعاب الرياضية، كما تشرف على تنظيم رحلتين رياضيتين للطلبة، الأولى إلى إيرلندا في أكتوبر، والثانية إلى سنغافورة في فبراير المقبل الهدف منها تعليم الطلبة الاستقلالية والثقة بالنفس، والمهارات الجديدة في البيئات المختلفة.

وبحسب بيان الأكاديمية، فإن الطلبة سيتدربون على تسلق الجبال ورياضة القوس والتصويب بالليزر والنزول من المرتفعات بالحبال، وزيارة ستاد رياضي وأندية مشهورة في هذه البلدان.

حيث إن فريق السباحة سيشارك في بطولة دبي في أبريل المقبل وفي نهاية الموسم سيقام حفل لتكريم الرياضيين. كما ستنظم الأكاديمية البطولات الدولية للسفارات داخل الكويت ومنها: «بطولة كرة السلة للرجال في نوفمبر وبطولة كرة الطائرة للرجال والنساء في فبراير، ودعت السفارات التي تود المشاركة لتسجيل لاعبيها مبكرا كي تمثل بلادها خير تمثيل».

وشكرت إدارة الأكاديمية الراعي الرئيسي ديكاثلون والراعيين الذهبيين «كراون بلازا» و«مسافي».