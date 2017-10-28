توقع استقبال 129 رحلة يديرها 18 خطاً بحرياً الموسم المقبل

تسليط الضوء على الخيارات المتعددة المتاحة لتجارب السياحة البحرية التي تقدمها أبوظبي





ندى أبونصر

يواصل قطاع الرحلات السياحية البحرية في أبوظبي بقيادة دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي حملته الترويجية العالمية التي تسبق انطلاق موسم الرحلات البحرية 2017/2018، في أربع مدن في المملكة العربية السعودية والكويت.



وتهدف الحملة إلى استعراض قدرات السياحة البحرية في إمارة أبوظبي، وتحفيز الحجوزات من قبل دول مجلس التعاون، وتشمل محطات الحملة الإقليمية كلا من العاصمة الرياض وجدة والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، والكويت.



وتأتي هذه الجولة الإقليمية ضمن جولة عالمية تنسقها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام الحالي، وتضم زيارات إلى روسيا والهند، للمساهمة في تنمية القطاع، واستكمالا لجهود قطاع السفن السياحية في أبوظبي للترويج لقطاع السياحة البحرية في أبوظبي، حيث شاركت دائرة الثقافة والسياحة في جناح «كروز آرابيا»، ضمن معرض ومؤتمر «سيتريد أوروبا» الذي أقيم مؤخرا في مدينة هامبورغ الألمانية، وذلك في إطار استراتيجية أبوظبي للترويج للسياحة البحرية في الخليج العربي من خلال التواصل المباشر مع مسؤولي خطوط وشركات إدارة السفن السياحية ووكلاء برامج وجولات الرحلات البحرية.



وقال المدير التنفيذي لقطاع السياحة بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي سلطان المطوع الظاهري اننا نسعى من خلال هذه الجولة الإقليمية إلى تسليط الضوء على الخيارات المتعددة المتاحة لتجارب السياحة البحرية التي تقدمها أبوظبي في منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى البرامج السياحية العالمية المستوى التي توفرها للراغبين في خوض تجربة سياحية شاملة وفريدة من نوعها عبر مشغلي السفن السياحية العالمية الذين يتخذون من العاصمة الإماراتية مقرا لهم.



وأضاف الظاهري ان موسم السياحة البحرية 2016/2017 حقق أرقاما قياسية غير مسبوقة، بفضل تواصلنا المباشر مع شركائنا في الصناعة عبر المنطقة وعلى مستوى العالم، كما أننا نتوقع أن يشهد الموسم المقبل زيادة في أعداد سياح الرحلات البحرية الراغبين في خوض تلك التجربة السياحية عبر محطة أبوظبي للسفن السياحية، والمنشآت الفاخرة المتخصصة في هذا القطاع.



وباعتباره قطاعا ناشئا، تم تطوير لجنة بحرية، أسستها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بأبوظبي برئاسة رئيس دائرة الثقافة والسياحة ـ أبوظبي محمد خليفة المبارك، والتي قامت بوضع خطة لقيادة المسار المستقبلي لقطاع السياحة البحرية، كما لعبت الشراكة والتعاون المشترك مع شركة الاتحاد للطيران وشركة أبوظبي للموانئ دورا حيويا في تعزيز وتحفيز نمو قطاع السياحة البحرية في الإمارة.



بدوره، أكد نائب أول للرئيس لشؤون المبيعات في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي في شركة الاتحاد للطيران حارب مبارك المهيري اننا يسرنا أن نروج لقطاع سياحة الرحلات البحرية في إمارة أبوظبي إلى جانب شركائنا في دائرة الثقافة والسياحة، وذلك من خلال المشاركة والتعاون بالمعارض الإقليمية المتنقلة لقطاع السفر والسياحة في جدة والرياض والكويت، ومع استمرار نمو سمعة العاصمة أبوظبي كوجهة سياحية عالمية، يحدونا الفخر بنقل أعداد متزايدة من المسافرين على متن شبكة خطوط الاتحاد للطيران إلى أبوظبي، قبل انتقالهم إلى السفن السياحية للاستمتاع بالمياه الدافئة للخليج العربي.



وتتوقع محطة أبوظبي للسفن السياحية استقبال 129 رحلة يديرها 18 خطا بحريا خلال الموسم المقبل، وهو ما يكرس موقع أبوظبي على خريطة السياحة البحرية العالمية.

أنشطة لاستقطاب الزوار والمستثمرين

تتولى دائرة أبوظبي للسياحة والثقافة حفظ وحماية تراث وثقافة إمارة أبوظبي والترويج لمقوماتها الثقافية ومنتجاتها السياحية وتأكيد مكانة الإمارة العالمية باعتبارها وجهة سياحية وثقافية مستدامة ومتميزة تثري حياة المجتمع والزوار.



كما تتولى الهيئة قيادة القطاع السياحي في الإمارة والترويج لها دوليا كوجهة سياحية من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والأعمال التي تستهدف استقطاب الزوار والمستثمرين.



وترتكز سياسات عمل الهيئة وخططها وبرامجها على حفظ التراث والثقافة، بما فيها حماية المواقع الأثرية والتاريخية، وكذلك تطوير قطاع المتاحف وفي مقدمتها إنشاء متحف زايد الوطني، ومتحف جوجنهايم أبوظبي، ومتحف اللوفر أبوظبي، وتدعم الدائرة أنشطة الفنون الإبداعية والفعاليات الثقافية بما يسهم في إنتاج بيئة حيوية للفنون والثقافة ترتقي بمكانة التراث في الإمارة.



وتقوم الدائرة بدور رئيسي في إيجاد الانسجام وإدارته لتطوير أبوظبي كوجهة سياحية وثقافية وذلك من خلال التنسيق الشامل بين جميع الشركاء.