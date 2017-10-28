مع عودة أجواء الخريف، تطل علينا الجماليات الغريبة لأيقونات التصميم الشقراء المذهلة، مثل: ديبي هاري، نانسي سبنجين، وكارولين فريلاند، والأصالة الجريئة للفنانين الرجال من أمثال: سيد فيشيوس، وآندي وارل، مع إبداعات تصاميم «ستيف مادن»، كي تتعزز أحاسيسنا بالسيطرة والتحكم، وقوة الشخصية واليقظة الواعية.

ومن جديد، تظهر جاذبية عقد السبعينات التي ميزتها الأحذية ذات الكعوب العالية بألوانها المعدنية الداكنة واللماعة التي توحي بالقوة والتفاؤل، ويعود بنا الحنين إلى موضة «الجرونج» بنقوشها ذات المربعات، وخفافات المشي بدون كعوب.



وفي تشكيلتنا، سنحتفي أيضا بفخامة وتألق التصميمات الشرقية العريقة، مع طبعات وزخارف زاهية، مع ظهور التأثيرات الاستثنائية بشكل قوي على تصميمات «ستيف مادن». حمى السبعينيات «سفنتيز فيفر»: تعود جرأة وجاذبية أزياء حمى الديسكو في هذه المجموعة، مع المحافظة على تألق موضة السبعينات مع الأحذية النسائية المعدنية الداكنة ذات الكعوب العالية مثل «بييرا»، و«جونزو» و«جلوري».



تأثير المدينة «أوربان إيمباكت»: هذه المجموعة المذهلة الحافلة بمظاهر الحنين إلى الماضي مع موضة «الجرنج»، والتصميمات الصغيرة التي لا تزال في البال مثل، الخفافات الكلاسيكية بدون كعوب، والنقوش ذات المربعات التي ازدادت قوة ووضوحا هذه المرة.

خارج الخدمة «أوف ديوتي»: تتجلى في هذه المجموعة مظاهر القوة والعزم لإبداعاتنا المستوحاة من الحياة العسكرية المتميزة بالتشكيلات المموهة، والأحذية العسكرية، وإكسسوارات النيكل الرائعة. وتغلب الأحذية ذات الرباطات على المجموعة، كما يظهر في الموديلات الثلاثة المفضلة: «فليم» و«لوري» و«أوفيسر».

أحلام شرقية «إيسترن دريمز»: مستوحاة من عمق الأفكار الشرقية الغنية، وأناقة تصميماتها، وتتميز هذه المجموعة الخريفية بطبعات وتطريزات وزخرفات ذات تأثيرات شرقية، مثل أحذية «ستار دست» و«أفينيو»، وحقائب الكتف «بفيث».

جددوا مجموعتكم من الأحذية في هذا الموسم مع تشكيلة «ستيف مادن» الرائعة لخريف وشتاء 2017، والمتوافرة في «الأفنيوز»، و«ذا مول» و«سما مول»، و«فنطاس».