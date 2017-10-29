أعلن «مول 360» وجهة التسوق الرائدة التابعة لشركة التمدين لمراكز التسوق، عن توقيع عقد استثماري مع العلامة التجارية الإيطالية الرائدة Pinko، لتكون الوجهة الجديدة لعشاق الموضة والأزياء الراقية في مول 360.

وتقدم العلامة التجارية الإيطالية PINKO مجموعة أزياء نسائية عصرية متميزة بجودتها وتصاميمها المبدعة التي تناسب الشخصية المصممة الواثقة من نفسها والمرأة العصرية المهتمة بكل ما هو جديد.



ستضم التشكيلة تصاميم بسيطة وراقية تتماشى مع الكثير من المناسبات، بالإضافة إلى تصاميم مميزة من الحقائب والاكسسوارات والساعات وتشكيلة رائعة من الأحذية.

يتبع مول 360 نهجا مدروسا للتوسع وجذب المزيد من العلامات التجارية المميزة التي ستضيف لزوار المول تجربة تسوق غير مسبقة، حيث انه يضم مزيجا مثاليا من العلامات التجارية في عالم الأزياء لتلائم جميع الأذواق والأعمار فضلا عن تشكيلة مميزة من المطاعم والمقاهي بالإضافة إلى خيارات متعددة وممتعة من مرافق الترفيه العائلي.