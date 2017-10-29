الكويت ومصر تجمعهما علاقات أخوية ثنائية عريقة





استضافت مجموعة «عدنان الصالح التجارية» في منتزه «حولي بارك» بمنطقة حولي، ومنتزه «ماجيك لاند» بمنطقة أبوحليفة احتفالات ومهرجانات ترفيهية لمشاركة الجالية المصرية بفرحة تأهل المنتخب المصري إلى كأس العالم في كرة القدم، حيث نجحت الاحتفالات التي استمرت يومي 20 و21 الجاري في استقطاب نحو 25 ألف زائر، واشتملت على عدد من الفقرات والفعاليات التي جذبت إليها المشاركين وحازت على إعجابهم ومنها التخت الشرقي، وفرقة التنورة والحصان، وعدد من الفرق الشعبية المصرية، إلى جانب مشاركة لفرق شعبية فلسطينية.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة المجموعة د.عدنان الصالح ان المجموعة نجحت في إدخال البهجة على الجالية المصرية بتنظيم هذه الاحتفالية، مشيدا بدور المنتخب المصري وتأهله إلى نهائيات كأس العالم، مؤكدا دعم الكويت الدائم لمصر وشعبها، خصوصا أن البلدين تجمعهما علاقات أخوية ثنائية عريقة.

وبين الصالح أن منتزه حولي بارك وكويت ماجيك يستقطبان سنويا نحو 2.5 مليون زائر وأن الجالية المصرية تمثل نسبا مؤثرة من تلك الأعداد.

بدوره، قال مدير منتزة «حولي بارك» سعد العلي ان عدد الزوار المنتزه يوم الجمعة بلغ نحو 10 آلاف زائر وإن الإدارة حرصت على تقديم خصومات للزوار بلغت نحو 60% من قيمة التذاكر، وذلك بحضور مسؤولين من السفارة المصرية.

من ناحيته، قال مدير العمليات في «كويت ماجيك» مصطفى الهاشمي ان حضور مهرجان فرحة تأهل المنتخب المصري فاق التوقعات، حيث كان الإقبال الجماهيري يعادل الإقبال على «كويت ماجيك» أثناء إجازات الأعياد، حيث بلغ عدد الزوار الذين استقطبهم المهرجان والاحتفالات يوم 21 أكتوبر نحو 15 ألف زائر.

وبين الهاشمي أن منتزه ومجمع «كويت ماجيك» يستقطب سنويا نحو مليون ونصف زائر، فيما يصل زوار الأعياد الى 200 الف زائر، في ظل الكثافة السكانية العالية للمنطقة العاشرة، ونظرا لما يوفره المنتزه من خدمات متنوعة ومتكاملة تشمل مواقف سيارات مجانية ودخولا مجانيا وألعابا خارجية مكشوفة وأخرى مغطاة، ناهيك عن المطاعم والكافيهات.