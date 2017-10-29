العالم الاسلامي بحاجة ماسة إلى تقديم الرؤى والأفكار للوصول إلى بناء الإنسان المبدع





تقديرا لدورها الريادي لدعم الأعمال الإسلامية والحضارية في مختلف المجالات، قامت الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية بتكريم جمعية النجاة الخيرية ومنح د.جابر الوندة قلادة الجمعية.

وقال د.الوندة إننا في ظل التحديات المتعددة لبيان مظاهر الحضارة الإسلامية، لم يبق أمامنا سوى خيار واحد وهو «بناء الإنسان المسلم» حضاريا، حيث إننا نعيش في عالم مفتوح على كل الجوانب العلمية والثقافية والفكرية والقيمية، ومن هنا تأتي ضرورة بناء هذا الإنسان المؤهل لصناعة واستعادة دوره الحضاري.



مؤكدا أن كل المقومات الحضارية الإسلامية ما زالت باقية كما هي، بل وهب الله الإنسان من النعم والثروات ما يساعده على قيام نموذج حضاري، قادر على احتواء كل الأطياف الإنسانية لما يتميز به الإسلام من العالمية، وتعاليمه السماوية القائمة على المساواة والتعايش والتعارف والتواصل الإنساني، قال تعالى: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) 13: الحجرات.



مشيرا إلى أهمية انعقاد مؤتمر «بناء الإنسان المبدع» في هذا الوقت.. وفي ظل المتغيرات الإقليمية والدولية ضرورة مهمة، ليقدم لنا رؤية تطويرية لدور الهيئات والمنظمات والمؤسسات العلمية في بناء الإنسان حضاريا وفكريا وثقافيا وعلميا.

وأوضح د.الوندة أن العالم الاسلامي بحاجة ماسة إلى تقديم الرؤى والأفكار التي نحاول من خلالها الوصول إلى بناء الإنسان المبدع، وتوضيح بعض القضايا والعقبات التي تقف حائلا دون تحقيق هذا الهدف، وأيضا كيفية تجاوز تلك العقبات من خلال النهوض بالإنسان على الصعيد العلمي والبحثي والتنموي، للوصول إلى مستوى الإشعاع والريادة والمشاركة الحضارية، وفق مناهج وخطط موضوعة بعناية لتحقيق الهدف المنشود وهو الإنساني المبدع حضاريا، موجها الشكر والعرفان الى كل من ساهم في الإعداد والتنسيق لإنجاح هذه التظاهرة الحضارية، ولكل من شارك في هذا المؤتمر، متمنيا التوفيق للجميع.