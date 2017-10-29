ندى أبونصر

برعاية وكيل الديوان الأميري الشيخ مبارك فهد السالم، أقامت «جائزة المرأة العربية» حفلها السنوي الخامس في فندق «فور سيزونز Four Seasons - برج الشايع»، حيث نُظّم الحفل بالشراكة مع مؤسّسة «حياة» لسرطان الثدي كُرّمت فيه نساء عربيّات ملهمات تمّ اختيارهن للفوز بجوائز بمختلف الفئات تقديرا لمساهماتهن البارزة في مجالات مثل الأعمال والفنون والأعمال الخيرية والطب.



وكرمت طبعة هذا العام من الجوائز المخترعة حوراء القلاف، التي ابتكرت تكنولوجيا جديدة للأهل الذين يعانون من ضعف في السمع لتنبيههم إذا اعترض أطفالهم خطر ما، كما ميّزت الفنّانة علياء فريد التي أقامت أول معرض منفرد لها في باريس ود.كفاية عبدالملك التي سمّيت «المرأة العربية الملهمة للعام 2017» لعملها المتميّز في مجال الطب.



وترأّس الشيخ مبارك فهد السالم لجنة التحكيم، وقال عن الفائزات مهنئا: «هؤلاء النساء يساعدننا على التطوّر كدولة لذلك يحقّ لنا بالفعل الافتخار بالعمل الذي يقمن به لدفعنا باستمرار إلى الأمام ولتحسين حياة الناس في بلادنا.، وأنا شخصيّا أجد أنّه من المدهش أن نكتشف النساء في الكويت اللاتي ربما لم نكن قد سمعنا عنهنّ من قبل، واللاتي يحقّقن الكثير من أجل المصلحة العامّة».



وحضر هذا الحدث الخاص أكثر من 250 شخصية من ضمنهم شيوخ وسفراء، وأطباء وكبار سيّدات الأعمال والفائزات وأسرهنّ، وتمتّع الحاضرون بصوت السوبرانو الپوسنية عايدة كوربادزيتش Aida Corbadzic التي أتت خصّيصا للمشاركة في الحفل وتلذّذوا بوجبة فريدة من نوعها مكوّنة من أربعة أطباق تمّ تحضيرها من قبل رئيس الطهاة في فندق فور سيزونز Four Seasons الكويت سيباستيانو سبريفيري Sebastiano Spriveri.



وشملت لائحة الفائزين لهذه السنة المديرة العامّة لشركة شلمبرجير Schlumberger في الكويت، شيماء سالمين، الشقيقتين سارة وشهد الحوال بطلتي الرماية اللتين فازتا بالجائزة الرياضية، فوز الفهد مؤسّسة «مهندسين بلا حدود» في الكويت، والتي أثارت ضجّة حولها على وسائل التواصل الاجتماعي، العاملة في الشأن الإنساني زينب قراشي، ونائب وزير الشؤون الخارجية السفيرة ريم الخالد.



وحول فوزها بجائزة العمل في القطاع الحكومي، قالت السفيرة ريم الخالد: «أنا فخورة جدا بتلقّي هذا التقدير وبإنجازات المرأة الكويتية، ويعد هذا الحفل انعكاسا لتمكين المرأة وإظهار الاهتمام والتقدير لمكانتها».



وتخلل الحفل تكريم خاص وجّه للراحلة الشيخة سعاد الحميضي التي اعتبرت واحدة من أكثر النساء الرائدات في مجال الأعمال في الكويت، وتسلمت الجائزة ابنتها ريم الغانم، كما استفاد الشيخ مبارك من هذا الحدث لتسليط الضوء على عمل النساء في مؤسسة حياة لسرطان الثدي.



ومن جانبها، ألقت سارة ابوشعر كلمة خلال الاحتفال اشادت فيها بدور المرأة الكويتية والعربية في المجتمعات، لافتة إلى قوة وتأثير شخصيتها في التغيير نحو الافضل في عدة مجالات.



وبينت دور نساء قياديات كثيرات شهد لهن التاريخ والإنسانية، وشاركن في تغيير العالم وكانت لهن بصمات مميزة.

الفائزات بجائزة المرأة العربية - الكويت

٭ د.سميرة عاصم - الإنجاز مدى الحياة

٭ د.كفاية عبدالملك - المرأة الملهمة

٭ السفيرة ريم الخالد - الحكومة

٭ مي المضف - الأعمال

٭ الشيخة سعاد الحميضي - تكريم خاص (بعد الوفاة)

٭ الشيخة بدرية الصباح - الموهبة الشابّة

٭ زينب قراشي - الانسانيّة

٭ ريم الميع - الإعلام

٭ فوز الفهد - الإعلام الجديد

٭ لولو ونجلاء المشاري - تصميم الأزياء

٭ فرح الحميدي - تصميم داخلي

٭ فرح سلطان - تصميم الأزياء - المصمّمة الشابّة

٭ علياء فريد - الفنّ

٭ سارة وشهد الحوال - الرياضة

٭ د.غنيمة العمر- الطبّ

٭ شيماء سالمين - الطاقة

٭ أسماء الغانم - القانون

٭ سحر الرميح - الشؤون الماليّة

٭ غادة خلف ود.مي خلف

٭ دانة طارق بدر سالم المطوع - ريادة الأعمال

٭ حوراء القلاف

٭ الشيخة أنوار الماجد - الاختراع