بعد إطلاق مهرجان التسوق الضخم في مايو 2017، أعلن «المهلب مول» عن المجموعة الأخيرة من الفائزين في مهرجان التسوق الضخم، حيث فازت منى إبراهيم علي عرب وأسرتها بالجائزة الكبرى وهي سيارة «جيب رينجايد» الجديدة.

والجدير بالذكر أنه خلال السحوبات السابقة للمهرجان قد تم الإعلان عن الفائزين، السيد أصلان المتروك الذي فاز بدراجة «فيسبا»، وجهاز «آيباد» وتذكرة سفر من شركة طيران الجزيرة وديا كاديلاري التي حصلت أيضا على «جيب رينجايد» وسط أفراد عائلتها وأصدقائها.

وقد شارك كل من أنفق 10 د.ك حتى 7 سبتمبر 2017 في السحوبات التي أقيمت في «المهلب مول»، وحصلوا على فرصة الفوز بـ «جيب رينجايد، ودراجة فيسبا، وتذاكر طيران، وأحدث هواتف الآيفون» وغيرها الكثير.

ويسعى «المهلب مول» الى توفير تجربة تسوق استثنائية وفريدة من نوعها بتقديم المزيد من التنوع وتعزيز تجربة التسوق وخلق ذكريات لا تنسى لعملائه من خلال مبادراته المستمرة.