احتفل منتجع هيلتون الكويت هذا العام بفعالية أكتوبرفست، وهو مهرجان ألماني معروف يتفاعل معه الملايين من الناس حول العالم، وقد حضرالاحتفال الذي أقيم في تراس بالم كورت الرائع عدد كبير من الجالية الألمانية بالكويت يصل لأكثر من 200 ضيف كان على رأسهم السفير الألماني كارلفريد بيرغنر.

وبمناسبة الاحتفال تزين تراس بالم كورت المميز بزينة مستمدة من تقليد الاحتفال الألماني العريق، وشهدت الليلة حضور العديد من العائلات وأصدقائهم، حيث تمايل الأطفال على ايقاع الموسيقى الحية، وعم المكان صيحات الفرح لدى اجراء السحب على الجوائز المتعددة المقدمة من ادارة الفندق.

هذا وقد ارتدى الحضور الزي التقليدي الذي اشتهر به مهرجان أكتوبرفست، لتكتمل المناسبة بتناول أشهى المأكولات التقليدية الألمانية من محطات الطهي الحية التي كانت جاهزة لتقديم ألذ الأصناف كمعجنات البريتزل الى جانب أصناف النقانق وألذ المشروبات المميزة.

وقال فلورين جرول، مدير ادارة العمليات بمنتجع هيلتون الكويت: يسعدنا الاحتفال بمهرجان أكتوبرفست برفقة المجتمع المحلي، وقد حرصنا على الاحتفال بهذه المناسبة هذا العام نظرا للنجاح العريض والترحيب الكبير الذي لاقيناه من قبل ضيوفنا الأعوام الثلاثة السابقة احتفالا بالمناسبة ذاتها، ونحن نتطلع دوما لاستقبال السيد كارلفريد بيرغنر الى جانب الجالية الألمانية في جميع فعاليتنا المماثلة بالمستقبل.

الجدير بالذكر أن الاف الأوروبيين المقيمين في الكويت يحتفلون بفعالية أكتوبرفست في نفس الوقت كل عام، وفي هذا العام شارك منتجع هيلتون الكويت المحتفلين البهجة بدعوتهم للاحتفال بهذه الفعالية المميزة.