الفودري: جودة منتجاتنا ورضا عملائنا يعكسان انتشارنا

أعلنت «عطورات الفودري» مشاركتها كراع رسمي لمعرض الخريف للعطور الذي تقيمه شركة معرض الكويت الدولي على ارض المعارض الدولية بمشرف في الفترة من 25 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 4 نوفمبر المقبل على أحدث صالاتها 5 و6 و8 والقاعة الخارجية 7B، وسط مشاركة حشد من الشركات العارضة بلغ عددها نحو 300 جهة ما بين راع ومشارك من شركات العطور المحلية والاقليمية من ممثلي وكلاء الماركات العالمية المتخصصة في قطاع العطور ونفائس الطيب ومستحضرات التجميل واكسسواراتها.

وبهذا الصدد قال رئيس مجلس ادارة شركة «عطورات الفودري» راشد الفودري ان الشركة حريصة على المشاركة بهذا المعرض منذ بداياته لتقدم عطوراتها الفاخرة التي تناسب وتلائم جميع الاذواق من عملائها، حيث تطرح تشكيلة من منتجاتها لهذا الموسم تشمل عطورات شرقية وغربية وفرنسية، اضافة الى الخلطات وتشكيلة من اجود انواع الطيب والبخور التي تلائم مختلف الاذواق والفصول.

وتعتبر الشركة من أوائل الشركات التي عملت في مجال العطور ومواد التجميل حيث تأسست عام 1993 وهي من أوائل الشركات التي اسهمت بمشاركتها في المعرض الدولي للعطور بصفة دائمة حرصا منها على تقديم كل ما هو جديد والحفاظ على عملائها الكرام، حيث تتميز منتجات الشركة بانها تتناسب مع كل الاذواق والفئات العمرية المختلفة من الجنسين النسائي والرجالي والتي تتوافر بجميع أفرع الشركة.

وعن جديدها في هذا المعرض، قال الفودري اننا نوفر عطرنا الجديد «وجدان» والذي يتميز بخلطته الفريدة من نوعها وهي خليط من اجود أنواع الهون مع الورد البلغاري من الدرجة الأولى وتقدمه الشركة بسعر مناسب، كما نطرح عطر «الفاطمي» بخلطته الجديدة المميزة.

واشار الفودري الى ان الشركة تعتبر من الشركات الرائدة لما تمتلكه من خبرة حيث تجاوز عدد منتجات الشركة المائة منتج من الدهون والبخاخات والمرش والمعمول، إضافة الى الدهون الصافية المعتقة والبخور وصناديق الهدايا التي تنفرد بها الشركة في تقديمها بشكل مناسب من حيث الجودة والسعر في آن واحد.

واختتم حديثه داعيا الجمهور الكريم الى اغتنام الفرصة وزيارة جناح «عطورات الفودري» بأرض المعارض في القاعة 5 و6 و8، للاطلاع على أحدث منتجاتنا من العطور والبخور حيث الخصومات الخاصة والتي تصل الى معظم المنتجات بالمعرض والعروض المميزة بانتظاركم.