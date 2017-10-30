تقدم خدمات «كاتش» للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وعائلاتهم من قبل موظفات محترفات

تجسيدا لالتزام شركة انجازات للتنمية العقارية ودعمها الدائم لمختلف الأنشطة التي تدخل ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية، بادرت الشركة إلى تقديم الرعاية لبرامج حياة الطفل التابعة للجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى (كاتش).

والجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى (كاتش) جهة خيرية غير حكومية، مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية منذ عام 2003، حيث تم تأسيسها عام 1989 م لدعم الأطفال المرضى وعائلاتهم للتغلب والتأقلم مع الضغوطات الناجمة عن التواجد في المستشفى. تتم إدارة الجمعية من قبل متطوعين وتمول كليا عن طريق التبرعات من المؤسسات والمشاريع والبنوك والمدارس والأشخاص في الكويت. تقدم «كاتش» خدماتها حاليا في ستة مستشفيات حكومية في الكويت.

وتقدم خدمات «كاتش» للدعم النفسي والاجتماعي للأطفال وعائلاتهم من قبل موظفات محترفات، كما تقدم أنشطة الألعاب للأطفال في أجنحة الأطفال المزينة برسومات مبهجة وكذلك في الأقسام الأخرى حيث يعالج الأطفال، فمن خلال تقنيات الألعاب المتخصصة، تتم مساعدة الأطفال على تفهم حالتهم الصحية والإجراءات الطبية وكذلك يتم تشجيعهم على التعبير عن مشاعرهم والتأقلم مع الإجراءات المؤلمة، وكذلك المضي في نموهم.

وتعد شركة إنجازات من أهم الشركات العقارية في الكويت، حيث تم تأسيسها عام 1998، نظرا لقوة ومتانة مركزها المالي من خلال التنوع في استثماراتها العقارية محليا وإقليميا ودوليا مما ساهم في النمو المتواصل في أدائها المالي ونشاطها التشغيلي.

وتفتخر شركة إنجازات للتنمية العقارية بتقديمها الرعاية لهذا البرنامج لإيمانها بالدور الفعال الذي تقوم به الجمعية لمساعدة الأطفال.