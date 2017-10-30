فندق الريجنسي يشتهر بتقديم المأكولات ذات المذاق المميز

يشتهر فندق الريجنسي بتقديم المأكولات ذات المذاق المميز دائما، حيث يعد وجهة مثالية للاستمتاع بمأكولات شهية من مختلف أنحاء العالم. وتحت قيادة الشيف التنفيذي للفندق كارل ديميجير والشيف الايطالي سيكونديانو ماكاري وشيف الحلويات التنفيذي الفرنسي ديديير غويون، بدأ حقبة جديدة من المأكولات الشهية التي يقدمها الفندق لضيوفه وقد أتاح الطهاة الثلاثة الفرصة لمجموعة من ممثلي وسائل الاعلام والمدونين للمشاركة في رحلة مأكولات غنية امتازت بالتنوع والمذاقات الاستثنائية.

بدأت رحلة المأكولات في بهو الليوان الأنيق، حيث استقبل كارل المدعوين بعد التعريف عن نفسه بمجموعة من الأطباق الشهية الكلاسيكية والصحية وأيضا الشرقية التي تتوافر في قائمة مأكولات الليوان المطورة حديثا، كي تبدأ هذه الرحلة الشهية. ثم توجه المدعوون الى حيث يتم تحضير المأكولات الإيطالية الشهية بعناية فائقة بأيدي سيكونديانو وفريقه في المطبخ الخاص بمطعم بلسميكو.

قدم فريق المطعم مجموعة شهية من قائمة المأكولات التي يتم عادة تقديمها في المطعم الراقي ذي الطابع الأنيق. ولأن الرحلة لا تنتهي من دون الحلويات، فقد أعد الشيف الفرنسي ديديير غويون تشكيلة من الحلويات المحضرة بحرفية استثنائية في جورميه الريجنسي كي يتسنى للمجموعة أخيرا الاستمتاع بأنواع الكعكات والشوكولاتة والماكرون المحضرة يدويا بأفضل المكونات.

ويسعى فندق الريجنسي دائما الى تقديم أفضل الخدمات وأن نكون الوجهة المفضلة للباحثين عن تجربة فخمة لا تنسى. وعلق مارك غونتر المدير العام لفندق الريجنسي قائلا: أنا حقا سعيد اليوم بلقاء المجموعة الكبيرة من ممثلي الاعلام والمدونين الذين طالما كانوا مساندين للفندق خلال السنوات العديدة الماضية.

وتتوافر قوائم المأكولات في جميع مطاعم واستراحات الفندق يوميا. ويمكنكم الاتصال على 00965766666 أو الدخول على الموقع الإلكتروني www.theregencykuwait.com لمزيد من المعلومات.