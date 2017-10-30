أمراض الدم من الأمراض الشائعة بالمجتمع

افتتح مستشفى هادي عيادة متخصصة بأمراض الدم، تهدف إلى تحسين نوعية الحياة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات خلايا الدم، وأعلن مستشفى هادي عن انضمام د.لمى عبدالمحسن الفارس استشاري أمراض الدم، زميلة الكلية الملكية البريطانية وأستاذة الأمراض السريرية في كلية الطب - جامعة الكويت، وذلك في إطار خطة المستشفى لاستقطاب الخبرات الطبية المتميزة في مجالها، حيث تهتم إدارة المستشفى دائما بتطوير الخدمات الصحية للمراجعين في كل أقسامها، طبقا للمعايير العالمية في الأداء الصحي والجودة، استنادا إلى استراتيجية تهدف إلى خدمة المواطنين بشكل أكبر في المجال الصحي.

وفي هذا الإطار، أعربت د.لمى الفارس عن سعادتها بانضمامها الى هذا الصرح الطبي الكبير، مشيرة الى أن إنشاء عيادة تخصصية لأمراض الدم في مستشفى هادي، هي الخطوة الأولى لتحسين نوعية الحياة للمرضى الذين يعانون من اضطرابات خلايا الدم، وأوضحت أن أمراض الدم، تعتبر من الأمراض الشائعة في المجتمع سواء وراثيا أو بشكل مكتسب.

وحول الخدمات التي تقدمها د.لمى عبدالمحسن، منها التشخيص المتكامل في فقر الدم الوراثي والمكتسب، وأمراض تخثر الدم والتجلطات، واضطرابات الصفائح الدموية، واضطرابات كريات الدم البيضاء والغدد الليمفاوية والمناعة، واضطرابات نخاع العظم، وأمراض سيولة الدم والنزيف، وأمراض الدم عند كبار السن وأمراض الدم المصاحبة للحمل.

وأوضحت إدارة مستشفى هادي أن هذه العيادة تعتبر من العيادات التخصصية الرائدة في هذا المجال، مؤكدة حرص المستشفى على تحقيق حاجات المرضى والمجتمع، وذلك من خلال السعي الدائم لافتتاح عيادات وأقسام جديدة، وتوفير خدمات حديثة يقدمها المستشفى دعما للمرضى.